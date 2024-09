Nový únik k GeForce RTX 5090 mluví o 21.760 CUDA jádrech a 600W TGP

Nvidia chystá nové grafické karty GeForce RTX 5000 na architektuře Blackwell, nicméně zatím pořádně nevíme, jak vlastně budou vypadat. Měli jsme tu už hodně úniků a je otázkou, proč se v mnohém nedokážou shodnout. Jsou pravdivé, ale Nvidia neustále mění parametry a sama neví, jak to nakonec poskládá, nebo jsou nepravdivé, a Nvidia má už dávno rozhodnuto? To se asi nikdy nedozvíme, nicméně nyní tu máme další únik, za kterým stojí známý leaker kopite7kimi. Ten se sice řadí k těm spolehlivějším, přesto tu máme nové informace, kterými protiřečí svým vlastním předchozím únikům. Takže co se vlastně o nových GeForce RTX 5000 proslýchá nyní?

Vlajková loď GeForce RTX 5090 by podle posledních informací měla mít čip GB202, který má mít 21.760 CUDA jader, což je proti RTX 4090 nárůst o necelých 33 %. Pokud se k tomu připočte posun architektury i vyšší frekvence (často se zmiňují hodnoty blížící se ke 3 GHz), výkon by mohl být opravdu drtivý. Zajímavou změnu máme u pamětí. Dosud se totiž mluvilo o 28 GB paměti GDDR7 na 448bitové sběrnici, nicméně nyní se začalo hovořit o tom, že i RTX 5090 by měla mít plnou šířku sběrnice, a tedy využít 32 GB paměti na 512bitové sběrnici. Takové hodnoty ale pochopitelně znamenají, že rozhodně nepůjde o úspornou kartu. Poslední dobou to sice vypadalo, že bychom se mohli pohybovat někde kolem nebo lehce nad 500 W, nyní přichází opětovně na přetřes hodnota 600 W, o které se spekulovalo už před hodně dávnou dobou. Objevují se dokonce informace, že RTX 5090 by pro jistotu mohla mít dva napájecí konektory 12V-2x6.



Zajímavě vypadají zmínky o GeForce RTX 5080. Její čip GB203 má mít "jen" 10.752 CUDA jader (to je pouze o 5 % více než RTX 4080 Super). Vzhledem k tomu, že je to v podstatě polovina počtu jader RTX 5090, vkrádá se otázka, zda je GB202 monolit nebo ne. Kdysi dávno se tvrdilo, že GeForce RTX 5090 přejde na chiplety, jenže později už měla být taková architektura vyhrazena jen výpočetním kartám. Dvojnásobný skok v počtu CUDA jader mezi těmito dvěma high-endovými kartami ale opětovně oživuje spekulace nad tím, že by GB202 mohl vzniknout spojením dvou čipů GB203, tedy že by se chiplety mohly dostat do spotřebních grafických karet. Výtěžnost obřího monolitického čipu by totiž v případě RTX 5090 nemusela být zrovna vysoká. Vraťme se ale k RTX 5080. Zůstat by mělo 16GB paměti VRAM na 256bitové sběrnici, rychlosti by ale měla dopomoci vyšší frekvencí čipů GDDR7.