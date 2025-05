GeForce RTX 5080 Super by měla dostat 24 GB VRAM a vyšší 400W spotřebu

GeForce RTX 5080 Super. Už nějakou dobu se spekuluje o výkonnějších variantách grafických karet Nvidia GeForce RTX 5000 Super. Minule se zmiňovalo např. to, že RTX 5080 Super by měla zvýšit kapacitu pamětí ze 16 GB na 24 GB, podobně by tak by měla dostat paměťovou vzpruhu GeForce RTX 5070, kde by se mělo jít z v této třídě už ne úplně dostatečných 12 GB na 18 GB. Tím by překonala i GeForce RTX 5070 Ti s 16 GB. Nyní se objevují další zákulisní informace o prvním zmíněném modelu, o

Opětovně se potvrzuje, že by tu mělo být 24 GB paměti VRAM, a to stále na 256bitové sběrnici. Rozšíření paměti se tedy stane na základě použití větších 3GB čipů GDDR7 místo nynějších 2GB. S paměťovou sběrnicí se tedy nebude hýbat. Paměťová propustnost by se ale přece jen měla trochu zvýšit, a to díky zvýšení frekvence čipů z 30 Gbps na 32 Gbps. To by mělo posunout paměťovou propustnost z 960 GB/s na 1024 GB/s.

Čip GB203-400-A1 bude nahrazen variantou GB203-450-A1, nicméně nečekejme zde zásadní rozdíly. Úniky, o které se postaral známý leaker kopite7kimi, totiž zmiňují stále stejných 10752 CUDA jader. Nepříjemnou zprávou je ale to, že se spotřeba karty dostane z 360 W na 400 W, možná i výše. Je možné, že se výkon čipu navíc nedožene nárůstem počtu CUDA jader, ale nárůstem jeho frekvence, což by vysvětlovalo i vyšší spotřebu (nárůst ale částečně vysvětlují i rychleji taktované paměti). Také je ale možné, že se výkon čipu vůbec nezmění a vše bude jen dílem pamětí.