GeForce RTX 5090 by měla mít takt 2,9 GHz a 512bitové paměti, o kolik to zvýší výkon?

Až v roce 2025 bychom se měli dočkat nové generace grafických karet, tedy řady kareta z nich vycházejících profesionálních a výpočetních karet. Nějaké informace už prosákly na povrch, nyní se objevují další. Znovu se tak např. zmiňuje, že by karty měly dostat 512bitové rozhraní pamětí, což je oproti dnešním 384 bitům o třetinu více. Počítá se celkově s 52% navýšením propustnosti na 1,536 TB/s, což by odpovídalo 24Gbps čipům na 512bitové sběrnici, případně 32Gbps čipům na stávajících 384 bitech. Tady je otázkou, zda už budou použity nové čipy GDDR7, které takových frekvencí dosahují, pak by ale neseděla informace o větší šířce sběrnice. Pokud by se totiž zkombinovaly 32Gbps čipy GDDR7 a 512bitová sběrnice, hovořili bychom o propustnosti 2,048 TB/s. Ať už se rozšíří sběrnice, použije nová generace čipů nebo obojí, asi můžeme s téměř jistotou říci, že se propustnost zvýší alespoň o polovinu.

Mají se také zvýšit velikosti cache pamětí, a to na 128 MB (dnes 16 MB L1 a 72 MB L2). Dále se hovoří o tom, že počet CUDA jader se zvýší ze 16384 na 24576, což je přesně o polovinu, počítá se také s navýšením Boost frekvence z nynějších 2,52 GHz až na zhruba 2,9 GHz. To se bavíme o zvýšení hrubého výkonu čipu o nějakých 70 až 75 %. Teoreticky bychom o tolik mohli očekávat i jako navýšení výkonu. Ostatně zdroje i zmiňují 1,7násobné navýšení (to si ale nějaká média přeložila nikoli jako na 170 %, ale o 170 %, což je něco úplně jiného, a nedává to na základě výše zmíněných čísel smysl). Ještě jednou zajímavostí, o které se mluví, je možné využití chipletového a nikoli monolitického návrhu čipu.