Nvidia Blackwell (GeForce RTX 5000): prosakují nové detaily o čipech

Na nové grafické karty(GeForce RTX 5000) si budeme muset ještě chvíli počkat, jejich uvedení se totiž očekává až v roce 2025. Přesto už dnes prosakují informace o tom, jak by mohly vypadat. V minulosti se hovořilo např. o tom, že mají mít chipletovou architekturu , zatímco později se mluvilo o tom, že půjde pořád o monolit s 3nm výrobním procesem a frekvencemi přes 3 GHz. To nám napovídá patrně to, že chipletová architektura je něčím, co se zkouší, ale patrně se to objeví později až s GeForce RTX 6000. Zajímavou informaci z poslední doby je to, že high-endová GPU mají přijít s 512bitovou sběrnicí pamětí . Nyní tu máme informace o připravovaných názvech čipů, kde vidíme absenci přímého nástupce AD104 architektury Ada Lovelace. Jenže jeho absenci vidíme spíše jen číselně než fakticky.

Zatímco nejvyšší high-endové AD102 (RTX 4090) by mělo být nahrazeno čipem GB202 (RTX 5090?) s onou 512bitovou sběrnicí a standardní high-endové AD103 (RTX 4080) by měl nahradit čip GB203 (RTX 5080?), u čipu AD104 (RTX 4070 Ti a RTX 4070) přímého nástupce nevidíme. V seznamu není žádný model GB204, ale až GB205. Otázkou je, co to znamená. Pětkové označení Nvidia v posledních generacích nepoužívala a má tak větší číselný rozestup znamenat např. větší rozestup v počtu jader? Bude RTX 5080 více odlišná od RTX 5070 (Ti), než je tomu mezi RTX 4080 a RTX 4070 (Ti)? Na to odpověď neznáme. Je také možné, že GB203 bude naopak počtem jader bližší ke ultra high-endové GB202 a Nvidia si tu nechá více prostoru pro vadné čipy tím, že by se mohla objevit RTX 5080 Ti s plným (nebo téměř plným počtem) jader a pak více ořezaná verze RTX 5080 s nižším počtem, v obou případech na GB203. To jsou ale čistě spekulace a pokud o vysvětlení možného významu této změny.





Ampere

Ada Lovelace

Blackwell

Ultra High-End (RTX x090)

GA102

AD102

GB202

High-End (RTX x080)

GA102

AD103

GB203

Vyšší mainstream (RTX x070)

GA104

AD104

GB205

Manstream (RTX x060)

GA104/GA106

AD106

GB206

Low-end (RTX x050)

GA106/GA107

AD107

GB207



Každopádně v mainstreamu by měl být AD106 nahrazen čipem GB206 a low-endový AD107 nahradí GB207. Zajímavé také je, že ze stovkových čísel se tu přechází na řadu 200. Zákulisně se hovoří o tom, že by Nvidia mohla více oddělit spotřebitelské a výpočetní grafiky, přičemž GB1xx by měla mířit do segmentu HPC a AI, zatímco GB2xx do spotřebitelských grafik.