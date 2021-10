Gelsinger: Apple přinutíme se vrátit nabídkou lepších produktů, než mají sami

Patrick Gelsinger tak uznal, že Intelem nabízené čipy nedosahovaly či nedosahují takové úrovně, jakou si pro sebe Apple zařídil sám s pomocí moderních procesů firmy TSMC. Je totiž jasné, že tu jde ruku v ruce architektura, konkrétní návrh čipu a právě i výrobní proces, přičemž zvláště v Intelu platí, že vyspělost návrhu čipu a použité mikroarchitektury jde ruku v ruce s vyspělostí výrobního procesu.

To mohli na vlastní PC poznat i zákazníci Intelu, kterým byly neustále předkládány znovu a znovu oprašované procesory Skylake, a to jednoduše proto, že Intel nebyl schopen opustit 14nm proces a zprovoznit nový lepší. Až na konci tak přišly Rocket Lake založené na upravené generaci 10nm procesorů, ale jak dobře víme, tyto procesory velkou díru do světa neudělaly a také že budou urychleně nahrazeny novou generací a zapomenuty.

Intel ale nyní chce pod novým Gelsingerovým vedením šlápnout na plyn, začít s překotným vývojem procesorů i výrobních procesů a také dobře víme, že v době nástupu High-NA EUV skenerů se chce stát nezpochybnitelným lídrem výrobních technologií, neboť si chce tuto výbavu nárokovat jako první. Takový je alespoň plán pro příští čtyři roky a nám nezbývá než sledovat, jak se vyvine.

A právě do tohoto plánu spadá i snaha ukázat firmě Apple, kde je její místo, čili dovést ji opět do područí Intelu, a to jednoduše nabídkou lepších produktů, než jaké si Apple bude schopen s přispěním TSMC či Samsungu vyrobit sám. My přitom nesmíme zapomínat ani na nové technologie pro pouzdření čipů, které budou hrát možná stejně významnou roli jako samotné litografické procesy a je třeba uznat, že v této oblasti je Intel už velice obratný, ale ještě si počkejme na to, jak se předvedou jeho Ponte Vecchio v praxi coby dosud nejsložitější čipy, které Intel kdy vytvořil, i když zatím to vypadá dobře

4x Ponte Vecchio v jednom systému

Intel tak nyní přiznal, že ztrátu firmy Apple coby zákazníka nese velice těžce a velice rád by jí předešel, kdyby tu byla ta možnost. Gelsinger také uznává, že to bude chtít ještě čas a hodně práce, než Intel bude moci firmě Apple nabídnout lepší řešení, které ji může přimět k návratu. Ostatně Apple je nyní stále spíše ve stádiu postupného rozchodu s Intelem, jehož některé platformy stále využívá a samotný Intel má co dohánět, takže případný návrat firmy Apple je téma, které ještě dlouho nebude aktuální.



