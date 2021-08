Raný prototyp Ponte Vecchia na 1,37 GHz překonává čipy A100 i MI100

Na Intel Ponte Vecchio jsme se nedávno podívali už podrobněji, přičemž nyní se zaměříme na prototyp A0 tohoto akcelerátoru ze skupiny Xe HPC. Intel neuvedl takt, ovšem ten vyplývá ze známé mikroarchitektury a dosaženého výkonu 45 TFLOPS v FP32, což Intel už naopak uvedl. Pak lze snadno vypočítat, že prototyp A0 fungoval na 1,37 GHz, neboť Intel ve svých specifikacích uvádí i výkon 32.768 FP32 operací na takt na jedno pouzdro Ponte Vecchio.

To znamená, že Ponte Vecchio právě se svými 45 TFLOPS hravě překonává, alespoň v FP32, akcelerátor NVIDIA Ampere A100 s jeho 19,5 TFLOPS, zatímco zdaleka neobstojí ani AMD Instinct MI100 se svými 23,1 TFLOPS. Dalo se ale očekávat, že Ponte Vecchio v tomto souboji snadno obstojí, když se tu utkávají jednočipová řešení s tímto pokročilým akcelerátorem, jehož počet tranzistorů se pohybuje celkově kolem 100 miliard. Uvidíme ale, jak obstojí nový AMD MI200 Aldebaran, který už představuje dvoučipové řešení.

V každém případě Ponte Vecchio na 45 TFLOPS v FP32 nekončí, neboť dostupný prototyp A0 je teprve první funkční verze, která přichází z výroby. Následovat může několik dalších, než se objeví release candidate, která už bude v podstatě odpovídat finálnímu produktu. Z našeho pohledu tu přitom jde především o takty, které se budou velice pravděpodobně zvyšovat, ale je otázka, kam až porostou.

Pokud by se tak Intelu povedlo vyhnat takt k 1,8 GHz, mohl by výkon v FP32 dosáhnout i blízko k 60 TFLOPS. To se ale teprve ukáže.



