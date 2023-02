Gigabyte napovídá, že RTX 4070 by mohla mít 10GB, 12GB i 16GB verze

Architektura Ada Lovelace se pomalu rozšiřuje do nižších tříd a nyní netrpělivě čekáme na další rozšíření směrem dolů, na GeForce RTX 4070. Tyto karty by měly mít GPU AD104-250/251 s celkem 5888 CUDA jádry a hovoří se o základním taktu 1920 MHz. Boost by měl být 2475 MHz, což má stačit na dosažení hrubého výpočetního výkonu 29 TFLOPS v FP32.

Ačkoli se nám ale předpokládané dubnové uvedení novinky blíží, informace nejsou jasnější, ale naopak jsou spíše více a více zamotané. Poměrně nejasná začíná být totiž kapacita paměti. Na stránkách společnosti Gigabyte se totiž objevil přehled 6 grafických karet RTX 4070 a dvě z nich vypadají... divně.



RTX 4070 AORUS Master 12GB (GV-N4070AORUS M-12GD)

RTX 4070 EAGLE OC 12GB (GV-N4070EAGLE OC-12GD)

RTX 4070 GAMING OC 10GB (GV-N4070GAMING OC-10GD)

RTX 4070 GAMING OC 12GB (GV-N4070GAMING OC-12GD)

RTX 4070 GAMING OC 16GB (GV-N4070GAMING OC-16GD)