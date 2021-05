Gigabyte oprašuje svou řadu GeForce RTX 3060, přináší protitěžební LHR verze

LHR znamená Lite Hash Rate, přičemž Gigabyte je po firmě GALAX už druhý AIB výrobce grafických karet NVIDIA, který představil nové modely se sníženým výkonem v těžbě Etherea. Ty by se přitom už v této době měly dostat k prvním zákazníkům, čili kdo má zájem o novou grafiku a rád by si na ní i těžil, nyní už opravdu musí zbystřit, neboť LHR verze se už reálně dostávají na trh.

V podání firmy Gigabyte jde zatím o karty GeForce RTX 3060 AORUS Master, Vision OC, Gaming OC či Eagle OC / Eagle, ovšem postupně by to měly být i RTX 3080 a další karty z rodiny Ampere, a to snad až na samotnou RTX 3090.

Gigabyte ve svých specifikacích píše prostě to, že jde o Lite Hash Rate verzi karty, což dále nevysvětluje. NVIDIA ostatně dala svým výrobcům svobodu v tom, jak a zda vůbec nové verze karet mohou označovat. Nelze počítat s tím, že samotné karty se v nové verzi budou vůbec nějak fyzicky lišit od starých a může jít spíše jen o obal, na nějž výrobce snad umístí samolepku upozorňující na snížený hashrate, pokud se bude obtěžovat alespoň s tím. Specifikace karet se také nijak nemění.

Nové karty od starých ale pochopitelně poznáme, a to nejjistěji tak, že si ověříme označení GPU. V případě nových verzí RTX 3060 už ponese označení GA106-302 a ona dvojka na konci bude značit LHR verzi i na dalších kartách GeForce Ampere. Před koupí tak možná ani nezjistíme, jakou verzi nám prodejce pošle, což samozřejmě bude platit jen pro přechodnou dobu.

