Gigabyte vypustil do světa GTX 1650 s paměťmi GDDR6

Právě o těchto kartách informuje starší zpráva a nyní už je jasné, že NVIDIA opravdu výrobcům umožnila na GeForce GTX 1650 využít paměti GDDR6, přičemž my můžeme očekávat, že to asi ve všech případech budou verze s propustností 12 Gb/s na pin. Alespoň to nabídne právě společnost Gigabyte na dvou nových modelech. My pak budeme moci nové karty jasně odlišit od starých, a to díky jinému katalogovému číslu (Part Number), které neponese označení 1650, ale 1656. Jinak by totiž bylo složité karty od sebe jednoznačně rozeznat, když stále půjde o GeForce GTX 1650.

Je ale pravda, že tím se i tak generace GTX 1600 znepřehlední, k čemuž už dříve přispěl nástup verzí Super a možná by bylo lepší, kdyby byly nové verze GTX 1650 odlišeny jako zcela nové SKU. Videocardz navrhuje třeba GTX 1650 Ti.

NVIDIA GeForce GTX 16 Series GPU CUDA jádra Turbo Takt pamětí Paměti GTX 1660 Ti TU116-400 1536 1770 MHz 12 Gbps 6GB GDDR6 192-bit GTX 1660 SUPER TU116-300 1408 1785 MHz 14 Gbps 6GB GDDR6 192-bit GTX 1660 TU116-300 1408 1785 MHz 8 Gbps 6GB GDDR5 192-bit GTX 1650 SUPER TU116-250 1280 1725 MHz 12 Gbps 4GB GDDR6 128-bit GTX 1650 GDDR6 ? 896 1590 MHz 12 Gbps 4GB GDDR6 128-bit GTX 1650 TU117-300 896 1665 MHz 8 Gbps 4GB GDDR5 128-bit

Zatím také nevíme, jaké GPU nové karty ponesou. S největší pravděpodobností to bude právě TU117-300 z původní GTX 1650, ale jisté to není. Nakonec by mohlo jít třeba o notně osekané TU116. Co se týče turba grafického čipu, v tabulce je uvedeno pouze 1590 MHz (referenční takt), zatímco starší verze má 1665 MHz, ale ve skutečnosti je tento údaj v podstatě zbytečný. I kdyby NVIDIA takové takty stanovila, výrobci stejně budou nabízet především přetaktované verze. My zatím můžeme soudit dle dvou modelů od Gigabyte.

Jednak je to model GTX 1650 GDDR6 4GB OC (GV-N1656OC-4GD) a pak GTX 1650 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD), přičemž druhá jmenovaná má lepší chlazení se dvěma ventilátory, zatímco první jen s jedním. Konfigurace GPU zůstala na 896 CUDA, 56 TMU a 32 ROP a paměti mají propustnost oněch 12 Gb/s na pin s celkovou propustností 192 GB/s.

Paměťmi se tak nové GeForce plně vyrovnají modelu GTX 1650 Super, ovšem výbava GPU bude slabší. Nová Gigabyte GTX 1650 GDDR6 4GB OC pak nabízí takt GPU až 1635 MHz a GTX 1650 WindForce OC pak 1710 MHz. Čili v prvním případě je turbo v porovnání s referenční hodnotou původní GTX 1650 nižší, takže je opravdu možné, že NVIDIA se pokouší nové karty trošku omezit v rozletu právě pomocí nízkých taktů.

