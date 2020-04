Objevují se první GeForce GTX 1650 s paměťmi GDDR6

V únoru šlo konkrétně o společnost MSI, jejíž karty se objevily v záznamu EEC , ovšem to samo o sobě v případě grafických karet nikdy automaticky neznamená, že registrované modely se skutečně objeví na trhu. Nyní to ale vypadá, že se tak opravdu stane, i když nejde zatím o modely od MSI, ale od firmy Gigabyte, jak uvádí leaker momomo_us

I naprostý low-end generace Turing by tak dostal paměti GDDR6 a dle toho se dá očekávat, že éra GDDR5/GDDR5X už opravdu končí a v příští generaci karet tyto paměti už nebudou mít místo.

Nové GTX 1650 s GDDR6, a to pochopitelně ne verze Super, kde jsou tyto paměti samozřejmé, se objevily zatím u německého prodejce PC Service Point a jde konkrétně o Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC a Gigabyte GeForce GTX 1650 WindForce D6 OC. Klíčové je označení D6, které by mělo jednoznačně znamenat využití pamětí GDDR6. Je ale otázka, zda jde o iniciativu samotných AIB výrobců karet, anebo přechod z GDDR5 na novější paměti posvětila a iniciovala sama NVIDIA.

Dá se očekávat, že nové verze GTX 1650 dostanou nejspíše 12Gb/s verze GDDR6, což by znamenalo, že jejich propustnost se zvedne o 50 procent na 192 GB/s, což by mělo mít zásadní vliv na výsledný výkon. Vedle toho ale nelze očekávat další vylepšení a určitě ne více CUDA jader, neboť pak by si NVIDIA ohrozila prodeje modelů GTX 1650 Super, které jsou už tak jen o 10 dolarů dražší. Takty se lišit mohou, ale to už bude záležet na konkrétním modelu karty a dá se říci, že GTX 1650 s GDDR6 poslouží spíše k tomu, aby měli zákazníci o tyto nejslabší karty vůbec zájem, neboť, jak už bylo řečeno, GTX 1650 Super jsou jen o 10 dolarů dražší, a přitom nabízí výrazně vyšší výkon . A i pak bude možná lepší brát verzi Super, ale uvidíme.