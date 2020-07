Google nevyhověl žádosti na "právo být zapomenut", dostal pokutu 600.000 EUR

Google naopak dostal novou pokutu. Ta se týká tzv. "práva být zapomenut". Ta je založena na jednom případu z Belgie, kdy blíže neurčená osoba požádala, aby Google odstranil odkazy vedoucí na články o ní. Má jít o někoho, kdo hraje jistou roli ve veřejném životě v Belgii a odkazy vedly na stránky ohledně vztahu k politické straně i sexuálnímu zneužívání před mnoha lety. Google řekl, že žádost byla oprávněná v prvním bodě, ale nepovažuje za vhodné mazat je kvůli druhému bodu.

Zatímco Apple může slavit a jeho obří pokuta 13 mld. EUR byla zrušena naopak Google dostal novou pokutu. Ta se týká tzv. "práva být zapomenut". Ta je založena na jednom případu z Belgie, kdy blíže neurčená osoba požádala, aby Google odstranil odkazy vedoucí na články o ní. Má jít o někoho, kdo hraje jistou roli ve veřejném životě v Belgii a odkazy vedly na stránky ohledně vztahu k politické straně i sexuálnímu zneužívání před mnoha lety. Google řekl, že žádost byla oprávněná v prvním bodě, ale nepovažuje za vhodné mazat je kvůli druhému bodu.

Odkazy tak zůstaly a Data Protection Authority (DPA) tak uložila doposud největší pokutu za takové porušení ve výši 600 tisíc EUR. To je 12násobek dosud nejvyšší pokuty (50 tisíc EUR). DPA tvrdí, že by měly být chráněny zájmy jednotlivce, Google naopak tvrdí, že by v tomto případě měly být chráněny zájmy společnosti a ta by měla mít právo vědět, o jakého člověka jde (např. i proto, že jde o veřejnou osobu) a čeho se měl dopustit, ačkoli jde už o hodně starou záležitost. Google (resp. Alphabet) se tak chce proti rozhodnutí odvolat.



