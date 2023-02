Google oznámil systém umělé inteligence Bard, má konkurovat ChatGPT

Systémy umělé inteligence se používají čím dál častěji a ChatGPT od OpenAI a Microsoftu možná začíná dělat vrásky na čele mnoha firmám, které mohou být schopnostmi tohoto systému docela zaskočeny. ChatGPT začal ovlivňovat i vyhledávání na Bingu , který byl dosud vždy ve stínu Googlu. Taková revoluce v oblasti, kde Google dlouhodobě vede, může být pro firmu citelnou hrozbou. Zda tomu tak bude i ve skutečnosti, to teprve ukáže až čas. V anketě, kde jsme se ptali , zda by tomu tak mohlo být, si prozatím mírná nadpoloviční většina z vás myslí, že ano. A Google nyní reaguje.

Společnost sice dlouhodobě spíše nechtěla uvolnit nějaký nehotový systém AI z obav, že se to zvrtne jako už mnohokrát. Takovým krásným příkladem byl chatbot Tay od Microsoftu, ze kterého uživatele udělali nacistu za pouhých pár hodin. ChatGPT se naopak setkává s obrovským zájmem a lidé ho už aktivně používají ke generování spousty textů (a to i pro nasazení, kde by neměli). Systém od Googlu ponese jméno Bard a bude založen na LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Prozatím bude otevřen malé skupince vývojářů pro testování, veřejnosti by měl být zpřístupněný během několika týdnů.

Vedle systému LaMDA pracuje Google také na PaLM, Imagen nebo MusicLM, které dokážou pracovat mimo jiné i s obrazem a zvukem. Google už systémy AI nějakou dobu používá např. k automatickému nalézání důležitých momentů ve videu.