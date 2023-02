Vyhledávač Microsoft Bing nyní využívá AI na základě ChatGPT

Vyhledávačod Microsoftu je dlouhodobě ve stínu toho od Googlu. Microsoft však věří, že Google poněkud usnul na vavřínech a hodlá po letech nepříliš velkých změn ve světě vyhledávání přinést revoluci. Tou má být systém vyhledávání využívající systém umělé inteligence na základě systému ChatGPT. Ten vyvinula organizace OpenAI a Microsoft do ní hodně investuje. Uvedení ChatGPT mezi veřejnost v listopadu loňského roku se setkalo s obrovským zájmem a v těchto dnech se také spouští placená varianta ChatGPT Plus , která by měla zajistit vyšší prioritu přístupu k systému. Brzy si budeme moci vyzkoušet umělou inteligenci i ve vyhledávání v Bingu, které Microsoft před chvíli spustil v omezeném režimu.