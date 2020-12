Google rozšiřuje službu Stadia i do České republiky a na Slovensko

Vedle služby Stadia bude možné Cyberpunk 2077 streamovat přinejmenším ještě pomocí služby GeForce NOW, ostatně NVIDIA a CD Projekt na vývoji této hry úzce spolupracují a právě pro NVIDII je Cyberpunk 2077 stěžejním RTX titulem pro tento rok.

Služba Google Stadia se nově rozšířila krom České republiky a Slovenska také do Rakouska, Maďarska, Polska, Portugalska, Rumunska a Švýcarska a příslušné servery by nyní už měly fungovat. Tím se počet zemí, v nichž je možné si nechat streamovat hry ze serverů Googlu, rozšiřuje na 22.

Na rozdíl od služby GeForce NOW, která spolupracuje s různými herními obchody či platformami, Stadia je sama o sobě obchod. To znamená, že si budeme muset pořídit Cyberpunk 2077 speciálně pro tuto službu, přičemž v případě GeForce NOW můžeme využít třeba kopii zakoupenou na Steamu, kterou si pak můžeme případně nainstalovat i na PC. Z tohoto pohledu tak vychází lépe právě GeForce NOW, která má navíc mnohem větší výběr her, v čemž Stadia stále pokulhává