GPT-5 je fiasko, lidé chtějí zpět GPT-4o a jiné modely
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Spuštění nového modelu GPT-5 se moc nepovedlo. Lidem zmizely jejich oblíbené starší modely a ten nový je moc nepřesvědčil. OpenAI tak zacouvá a mělo by některé z nich vrátit zpátky.
Reklama
Před pár dny představilo OpenAI nové LLM GPT-5. To by mělo být opět o něco chytřejší a díky novému rozhodovacímu systému, který by měl sám volil adekvátní model pro danou úlohu, by už lidé neměli mít potřebu volit adekvátní model tomu, co potřebují. Systém by měl sám zvolit např. model pro programování, hlubší uvažování, osobnější konverzaci, psaní a podobně. Jenže jak se zdá, lidem se to vůbec nelíbí. Mnozí si stěžují, že jim v podstatě přes noc zmizelo 8 modelů, na které byli zvyklí, a ty byly nahrazeny modelem, který je dle nich v mnohém horší než ty předchozí, a to vše navíc bez varování. Někteří mu vytýkají např. emoční chladnost, přičemž někteří lidé si dokonce k předchozím verzím vytvořili citový "přátelský" vztah a diskuze s GPT-5 jim nyní připadá, jak by podváděli svého přítele. Jinak řečeno, předchozí verze byly mnohem více osobní (jak to vypadá, možná až moc). Našli se dokonce i lidé, kteří zrušili své předplatné, ale to není nic až tak výjimečného při výrazné změně.
GPT-5 rollout updates:— Sam Altman (@sama) August 8, 2025
*We are going to double GPT-5 rate limits for ChatGPT Plus users as we finish rollout.
*We will let Plus users choose to continue to use 4o. We will watch usage as we think about how long to offer legacy models for.
*GPT-5 will seem smarter starting…
Sam Altman ani ne den po přechodu na GPT-5 začíná couvat a říká, že uživatelé předplatného Plus budou mít možnost využívat zpět GPT-4o. To se ale vrací podle všeho postupně, někteří tak musí zůstat u GPT-5 nebo GPT-5 Thinking. Také přiznal, že funkce automatické volby modelu se pokazila a část dne nefungovala, takže GPT-5 měl kvůli tomu působit hloupěji, než jaký je. OpenAI dále upravuje hranice, podle kterých se volí konkrétní modely, aby to lépe odpovídalo záměru uživatelů. Rovněž se upraví uživatelské rozhraní tak, aby bylo jednodušší manuálně překlopit chatbota do přemýšlejícího režimu. Dále by se měly zdvojnásobit limity pro využití GPT-5 pro uživatele plánu Plus, neboť si někteří stěžovali, že na ně narazili velmi rychle, někdy i během hodiny práce.
Zdroj: gadgets360.com, theverge.com, gizmodo.com