GPT-5 nabírá zpoždění, chce více trénovacích dat a nepodává o moc lepší výsledky

Společnost OpenAI se dostává trochu do problémů. Její modely GPT patří k nejlepším na světě a hodně si slibovala od další varianty. Je však otázkou, jak se vlastně nový model bude jmenovat, protože OpenAI nedávno restartovalo číslování a přišlo s modelem o1 . Prozatím ho tedy označujme GPT-5 (je znám pod kódovým označením Orion). Podle nové zprávy Wall Street Journal nejde vývoj nového modelu vůbec podle představ společnosti. Vývoj má trvat už 18 měsíců, v posledních 6 měsících měly proběhnout už dvě velké trénovací fáze, které měly vyjít na 500 milionů USD, nicméně prvotní výsledky nejsou příliš přesvědčivé.

To neznamená, že by nový model fungoval špatně, to vůbec ne. Problémem je to, že nefunguje významněji lépe než ten předchozí. Zdrojem potíží je např. i to, že OpenAI nemá dostatek trénovacích dat, aby se model mohl stát na jejich základě dostatečně inteligentním. Firma tak měla dokonce najmout lidi, kteří pro trénovací fázi GPT-5 píšou nové zdrojové kódy nebo ukázkové matematické příklady. Ve výsledku tak model nabral zpoždění ve vývoji (jeho uvedení se očekávalo už letos), trvá tedy déle, než se předpokládalo, a stojí také více, než se předpokládalo. Stále tak není jasné, kdy se vlastně nová verze objeví.