GPU v Intel Lunar Lake ve hrách zhruba na úrovni Radeonu 890M, je navíc efektivnější

Na internetu se objevilo mnoho recenzí notebooků s novými procesory Intel Lunar Lake, nicméně ohledně grafického výkonu ve hrách nadále panují nejasné informace. Z testu ve dvou třech hrách, čímž se mnoho těchto testů vyznačuje, nejde poznat vůbec nic. Objevily se ale také testy, kde těch her bylo o něco více a kde nešlo jen o test v 3DMarku, který novému GPU od Intelu hodně sedí. Na serveru Notebookcheck.net se objevil test v 9 hrách, což už je trochu vypovídající.

Podle nastaveného profilu chlazení (který ovlivňuje i výkon) se notebook Asus Zenbook S 14 (UX5406) pohyboval mezi 83,9 až 95 body (průměr maxim v procentech v jednotlivých hrách), přičemž Radeon 890M v procesoru AMD Ryzen AI 9 HX 370 v 16" verzi téhož notebooku dosáhl na 86,6 bodu. GPU Battlemage v Intelu tak dosahuje při stejných limitech spotřeby zhruba stejného, případně trochu lepšího výkonu. Zajímavé bylo i hodnocení efektivity GPU. V Cyberpunku 2077 měl Lunar Lake skoro 0,7 fps/W, zatímco Radeon 890M jen 0,42 fps/W. Ve hře Witcher 3 to pak bylo 0,88 fps/W pro Intel a 0,68 fps/W pro Radeon. Nejefektivnějším GPU bylo ale v této hře to z procesoru Apple M3 Pro (1,19 fps/W).



Objevil se i test na YouTube od Jarrod's Tech, kde bylo otestováno rovnou 20 her, což situaci ukazuje ještě lépe. Tam vyšlo najevo, že nový Lunar Lake je v průměru o 26 % výkonnější než Meteor Lake, což je velmi pěkný výsledek, uvážíme-li, že Meteor Lake byl sám o sobě v grafické oblasti hodně výkonný (zhruba na úrovni Radeonu 780M). Pokud jde o srovnání s Radeonem 890M, v tomto případě to dopadlo lépe pro AMD, a to o 11 %. Nicméně i tento test potvrdil lepší efektivitu procesoru Intel než AMD. Např. v Cyberpunku bral celý notebook s AMD 66 W, zatímco ten s Intelem jen 46 W.

Pokud byl nastaven 28W limit pro procesor, Lunar Lake byl o 30 % výkonnější v Cyberpunku než Meteor Lake, nicméně Radeon 890M měl před procesorem Lunar Lake 14% náskok ve výkonu (tedy opačně než předchozí test). Když se do toho ale započetla spotřeba, Intel vykázal 0,85 fps/W, zatímco Radeon 890M 0,68 fps/W (tedy menší rozdíl než v testu na Notebookcheck.net) a Meteor Lake byl jen na 0,47 fps/W.