Grafenové nehořlavé akumulátory Nanotech míří do 1GWh+ úložišť v Řecku

Existují kvanta firem, které pracují na vylepšování vlastností lithiových akumulátorů. Jednou z takových firem je Nanotech Energy, která byla založena v roce 2014 a přináší evoluci (nikoli revoluci) lithiových akumulátorů do praxe. Konkrétně jde o její balkánskou pobočku, resp. distributora, Smile Energy, která zde má v blízké budoucnosti vybudovat několik bateriových úložišť. Zodpovědná je za Balkán, sever Afriky a Střední východ. Aktuálně má ve vývoji solární farmy o celkovém výkonu 300 MW a úložiště dohromady se 700 MWh v Řecku, Bulharsku a Rumunsku. Před několika dny navíc došlo k dohodě, podle které by společnost měla v Aténách do roku 2028 vybudovat úložiště s možností uložit více než 1 GWh energie.



Pokud jde o ony akumulátory, tak zde došlo proti většině tradičních lithiových článků k několika změnám. Anoda je totiž z grafenu a nikoli grafitu, máme zde také sice tekutý, ale nehořlavý elektrolyt OrganoLyte, který má vedle stability také zajistit nízkou cenu. Má být totiž ze snadno dostupných a levných materiálů. Pokud jde o katodu, ta je tradičního typu LCO.

V nabídce jsou např. články GOC18650A, tedy tradičního formátu 18650. Ne ve všech parametrech jsou však na výši. Např. objemová energetická hustota 557 Wh/l a hmotností 215 Wh/kg rozhodně nepatří ke špičce (zde se dnes u těch nejlepších Li-Ion zpravidla typu NCM pohybujeme někde okolo 750-800 Wh/l a cca 300 Wh/kg). Jde však např. o výrazně lepší hodnoty než u LFP akumulátorů (tam jsme někde okolo 160-170 Wh/kg). Tento článek 18650 tak nabídne typickou kapacitu 2300 mAh (opt. 2600 mAh) a zde připomeňme, že NanoGraf nedávno ve stejném formátu představil 4000mAh akumulátory

Každopádně to vypadá i na docela dobrou alternativu k LFP, nejen co se úložišť, ale možná i elektromobilů týče. Tam má LFP problém s ještě horší hustotou a až zbytečně vysokou životností (u běžných vozů okolo 1,5 mil. km, což mnohonásobně převyšuje jejich životnost). Nanotech slibuje 88% zachování kapacity po 1200 cyklech. Pokud by tak elektromobil měl dojezd 400 km, po 1200 cyklech by byl na 352 km. Při nějakých průměrných cca 370 km na cyklus by to znamenalo ujetí téměř 450 tisíc km. Ještě po 2000 cyklech by měl být na 80 %, což by znamenalo životnost na ujetí více než 700 tisíc km.

Pokud jde o nízké teploty, při -10 °C by měly být stále na cca 95 % původní kapacity, při -20 °C někde lehce pod 90 %. Nicméně -30 °C je posune podstatně níže k cca 75 %. Společnost bere předobjednávky, přičemž první budova by měla být hotova v tomto čtvrtletí. Omezená produkce začne v příštím roce, velkosériová výroba pak v roce 2024.