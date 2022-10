NanoGraf uvádí křemíkové akumulátory Li-Ion s rekordní kapacitou 4,0 Ah

I když se to mnohým nezdá, dochází k postupnému vývoji lithiových akumulátorů a nárůstu jejich energetické hustoty. Společnost NanoGraf např. v loňském roku představila rekordní články typu 18650, které dosahovaly kapacity 3800 mAh. U nás je v běžných obchodech neseženete, tam se dostanete max. asi na 3500 mAh. Tyto články dosahovaly energetické hustoty 800 Wh/l. Jenže i toto už bylo překonáno. Firmě se totiž povedlo posunout vlastnosti článků ještě o něco dál a nyní představuje modely se 4000 mAh.



Jejich energetická hustota se tak dostala na 810 Wh/l, za což může i jejich anoda, která využívá příměsi křemíku. Ten je dnes už docela běžným vylepšením mnoha akumulátorů typu Li-Ion, byť přináší i svá úskalí. Nová verze právě některé z nich odstraňuje a měla by být stabilnější než předchozí generace. Otázkou je, jak moc dostupné tyto akumulátory vůbec budou (o firmě sice najdeme spoustu tiskovek, ale baterky nenajdeme v obchodech, takže pokud jsou na trhu, budou nejspíše jen pro vybrané partnery, kteří spolufinancují vývoj).



Podotkněme ještě, že společnost vyhrála armádní kontrakt ve výši 1 milionu USD na vývoj ještě lepších 4,3Ah akumulátorů typu 18650, které by se s hustotou měly dostat dokonce na 870 Wh/l. Ty se ale dostanou do výroby až v roce 2024. Do společnosti investovaly také automobilky Ford, General Motors a Stellantis.