Grafika Xe v procesorech Tiger Lake: jaká bude?

Procesory Intel s 11. generací integrované grafiky jsou totiž pouze 10nm Ice Lake, vedle nichž existují i stejně aktuální 14nm mobilní i desktopové procesory Comet Lake, které využívají stále "skylakovou" grafiku 9. generace. Čili s 11. generací iGPU se málokterý uživatel setká, neboť lze předpokládat, že ji brzy začne nahrazovat 12. generace, tedy jinými slovy již Xe. To se týká právě i procesorů Tiger Lake, v jejichž případě je zřejmé, že jde o jedno z největších želízek v ohni Intelu pro dnešní rok.

Tiger Lake budou určeny pro ultratenké a úsporné počítače, ovšem jejich TDP může být nakonfigurováno od 9 do 28 W stejně jako v případě Ice Lake. Dá se však očekávat, že běžně to bude vzhledem ke způsobu nasazení spíše TDP 15 W.

Dále tu máme potvrzení konfigurace 4+2, čili opět stejné jako v případě Ice Lake a to znamená 4 fyzická procesorová jádra a pak 2 "slice" grafického jádra, což by mělo v případě Tiger Lake představovat až 768 shaderů 12. generace Xe v 96 jednotkách EU. Takováto výbava by neměla mít problém konkurovat ani moderním Vegám v čipech AMD Renoir.

Následující obrázky z prezentace Intelu jsou poněkud pochroumané, ale to důležité se z nich vyčíst dá.

Intel Tiger Lake tak budou dle těchto materiálů krom jiného podporovat VP1 a 12bitové dekódování H.265/HEV. Jejich integrované grafické jádro má být také dvakrát výkonnější než iGPU v Ice Lake , což znamená zhruba čtyřnásobný výkon integrované grafiky 9. generace. Ovšem pochopitelně záleží na konkrétní implementaci a její konfiguraci.

Intelovské grafiky vyvíjené pod vedením Raji Koduriho by ale také měly být výrazně lépe optimalizované pro hry. Ostatně Tiger Lake nabídnou stejnou architekturu svých iGPU, jakou najdeme i v chystaných samostatných herních kartách, takže se můžeme ptát, jak se to projeví v praxi.

Záležet bude i na přístupu Intelu k tvorbě ovladačů s herními optimalizacemi a zda bude s ohledem na to nějaký rozdíl mezi samostatnými kartami (dGPU) a integrovanými GPU (iGPU). Právě iGPU bohužel nemívají tak dobrou podporu jako dGPU, což platí i pro AMD.

Pokud se tedy Xe dostanou na trh zatím jen v rámci procesorů Tiger Lake, lze si představit, že herní podpora zatím nebude pro Intel prioritou, neboť ani Tiger Lake nebudou základem primárně pro herní notebooky. Xe by ale mohly dostat i procesory Rocket Lake a navíc můžeme každou chvíli očekávat představení samostatných grafik Xe, takže z hlediska herní podpory by to mohlo být dobré. Ostatně prototyp DG1 byl prezentován především s využitím her.



Ceny souvisejících / podobných produktů: