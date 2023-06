Greater Bay uvádí akumulátory Phoenix: nabití za 6 minut a nadprůměrných 260 Wh/kg

Před několika lety se mohlo zdát, že vývoj lithiových akumulátorů spíše stagnuje. Tradiční výrobci akumulátorů si podobně jako Intel na poli procesorů jeli svou pomalou hru. Jenže se vyrojilo obrovské množství jiných firem, které se do toho vážně pustily, a po letech vývoje tak konečně přináší značné technologické skoky vpřed. Jednou z nich by mohla být i společnost Greater Bay Technology (stojí za ní čínská automobilka GAC), která představila nové akumulátory Phoenix.



Tato technologie má dosahovat extrémně rychlého nabíjení 8C, což má teoreticky znamenat takovou rychlost nabíjení, kterou by bylo možné nabít akumulátor za 1/8 hodiny (7,5 minuty). To ale pochopitelně neplatí pro celý rozsah nabíjení, nicméně firma tvrdí, že 80 % baterie (0-80 %) by mělo být nabito za 6 minut. Akumulátor může využívat napětí 300 až 1000 V. Greater Bay tvrdí, že struktura akumulátoru je tak upravena, že je zde 18krát větší plocha pro odvod tepla než u běžných řešení. V zimě by se měl zahřát z -20 °C na +25 °C během 5 minut.

75 % objemu je totiž věnováno bateriovým článkům a jen 25 % je obal akumulátorů s chlazením a dalším příslušenstvím. Zde připomeňme, že toto číslo měl zlepšit např. formát 4680 v případě akumulátorů Tesla, ta se ale dostala jen na 63 %. Konkurenční CATL Qilin je v Akumulátor dosahuje také velmi dobrého využití prostoru. Celýchje totiž věnováno bateriovým článkům a jen 25 % je obal akumulátorů s chlazením a dalším příslušenstvím. Zde připomeňme, že toto číslo měl zlepšit např. formát 4680 v případě akumulátorů Tesla, ta se ale dostala jen na 63 %. Konkurenční CATL Qilin je v tomto parametru na 72 %

Podle Greater Bay mají mít nové akumulátory životnost minimálně na 10 let a ujetí 800 tisíc km (k čemuž se při rozumném dojezdu přes 400 km přibližuje většina dnešních akumulátorů). Výrobce hovoří o možnosti ujet 1000 km na jedno nabití, což by znamenalo životnost na zhruba 800 cyklů, což by ale naopak byl spíše podprůměr (LCO, NCA jsou také spíše pod 1000 cyklů, nicméně NCM má obvykle okolo 1500-2500, LFP okolo 3000-5000). Navíc víme, že Čína má velmi optimistickou normu pro měření dojezdu, takže bych ubral tak 20 %. Nicméně i 800km dojezd za rozumných podmínek a životnost na cca 600-650 tisíc km by byl velmi dobrý výsledek.

Pozoruhodnou informací je i energetická hustota. Ta má činit 260 Wh/kg, ale to ne na úrovni článku, ale celého akumulátoru (tedy včetně obalu, chlazení,...). Samotné články tak musí mít hustotu hodně přes 300 Wh/kg, dá se odhadovat někde okolo 330-360 Wh/kg. Velkosériová výroba bude zahájena v příštím roce, první vozy s ní by měly sjet z výrobních linek koncem roku 2024.