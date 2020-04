Hackeři ukradli přes 160 tisíc účtů Nintendo, jak se bránit?

Uživatelé herní konzole Nintendo Switch i jiných služeb této japonské společnosti by měli být na pozoru. V posledních týdnech se totiž rozšířil problém s neoprávněným přístupem k účtům Nintendo. Podle dostupných informací ke krádežím účtů dochází dlouhodobě, ale nedávno jich výrazně přibylo. Nintendo naposledy uvedlo, že se hackeři dostali ke 160 tisícům účtů, i když mezitím mohlo toto číslo ještě vzrůst. Společnost údajně celý problém vyšetřuje, takže zůstává nejasné, jakým způsobem se útočníci dostali k přihlašovacím údajům. Varianta, že se jedná o uniklou databázi hesel z jiných zdrojů, patrně není správná, neboť mezi poškozenými je řada uživatelů, kteří údajně používali unikátní údaje vytvořené jen pro účet Nintendo. Na druhou stranu nebylo ani potvrzeno, že by hackeři provedli úspěšný útok na servery Nintenda, odkud by ukradli hesla.