Half-Life: Alyx je tu a sbírá velice pozitivní hodnocení

Společnost Valve tak namísto vývoje dalšího dílu Half-Life, který by si mohly zahrát široké masy, tak vsadila na virtuální realitu a zatím to vypadá, že se jí to vede. Palebná příprava začala už v minulém roce, kdy byl vyslán na trh herní VR headset Index a později na podzim už byl ohlášen Half-Life: Alyx. Natěšení zákazníci začali skupovat VR headsety a samotný Index byl zakrátko v některých zemích vyprodaný.