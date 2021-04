Helikoptérka Ingenuity už brzy poletí, NASA poslala pozvánky

Perseverance si už stihnul pořídit selfie s Ingenuity v pozadí. Jde o snímek z 6. dubna, což je již 46. Sol této mise, který byl pořízen pomocí zařízení WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering) umístěného na konci robotické ruky. Jde pochopitelně o složený snímek z několika záběrů (konkrétně ze 62), a proto vypadá, jako by rover s helikoptérkou fotil někdo třetí, ale to už NASA dělá zcela běžně.

Nyní už tak Ingenuity sedí opodál roveru, dobíjí své baterie z malého solárního panelu a čeká na instrukce. Až bude připravena, obsluha v JPL je vyšle prostřednictvím roveru. Perseverance mezitím sbírá cenná data o místních podmínkách. Jde především o měření přístroje MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer), v jejichž případě jde o vítr, jeho případné nárazy, apod. Právě tomu bude přizpůsoben profil i čas prvního letu.

Ingenuity vyfocená pomocí hlavní MastCam-Z

V plánu je, že Ingenuity roztočí své protiběžné vrtule na 2537 RPM, kdy bude mít ještě možnost svůj první let zrušit, pokud senzory poukáží na nějaký problém. Jestli ale bude vše v pořádku, helikoptérka vystoupá rychlostí cca metr za sekundu do výšky tří metrů nad povrch a tam vydrží se vznášet po dobu půl minuty, než si zase sedne zpět.

Po několika hodinách se opět prostřednictvím Perseverance začnou stahovat data senzorů a snad i snímky a video z vůbec prvního letu na cizí planetě. Ještě dříve ale pochopitelně budeme mít k dispozici záběry ze samotného roveru.



NASA nyní zve veřejnost, aby tuto událost sledovala, přičemž ta proběhne nejdříve 11. dubna, čili tuto neděli. Živý stream ale začne dle plánu až v pondělí, a to v 9:30 našeho času. Ale to pouze v případě, kdy se v neděli opravdu podaří odstartovat. Započne tak celý měsíc, který bude věnován právě Ingenuity a jejím leteckým ukázkám. NASA plánuje být s plánem letů stále odvážnější, a tak se můžeme těšit na stále zajímavější záběry, které nám ukáží Mars z neobvyklých úhlů.

