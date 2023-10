Herní monitor Asus ROG Swift Pro PG248QP s procesorem pro Nvidia G-Sync

Technologie Nvidia G-Sync existuje ve třech variantách. Tou základní je G-Sync Compatible, kdy monitor podporuje VRR technologii, ale bez speciálního procesoru Nvidie. G-Sync (bez přídomku) už tento procesor obsahuje pro lepší výkon a pokud to chcete ještě s HDR, potřebujete G-Sync Ultimate. Nový monitor Asus ROG Swift Pro PG248QP patří do střední skupiny, tedy už obsahuje drahý čip od Nvidie. Ostatně není divu, jde o monitor pro nejnáročnější hraní, zejména e-sporty. Vyznačuje se totiž extrémně vysokou frekvencí 540 Hz a velmi krátkou odezvou 0,2 ms (GTG). Zatímco však přes DisplayPort nabídne extrémně široký rozsah frekvencí od 1 do 540 Hz, u HDMI je to omezeno na 24 až 240 Hz.

Má však i nějaké ty ústupky. Jde totiž o malý 24“ panel, navíc typu TN. Má tedy slabé pozorovací úhly 170°/160° a počítejte také s malým rozlišením Full HD (1920×1080 pixelů). To je ale pochopitelné, pro e-sporty je důležitá především co nejvyšší rychlost a co nejkratší prodlevy, a to s vysokým rozlišením stejně nelze tak snadno dosáhnout. Max. jas monitoru činí 400 nitů (podporuje DisplayHDR 400), kontrast je 1000:1 a jde o 8bitový model s podporu 16,7 mil. barev. Slibuje vysokou barevnou přesnost Delta E<2.

Pro hráče je tu funkce GamePlus a Game Visual. Co se týče vstupů a výstupů, máme zde dva porty HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, 3,5mm audio jack pro sluchátka a USB hub (2× USB-A 3.2 Gen1). Monitor má spotřebu 21 W. Pokud jde o polohovatelnost, podporuje náklon od -5° do +20°, do stran lze natočit o +/-30°, výškově je nastavitelný ve 110mm rozsahu a nepřekvapí ani možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Cenu prozatím neznáme.