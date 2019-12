Herní streamovací služby: přišel už jejich čas?

Rozhodnutí o koupi nového herního počítače či jen herní konzole (my se ale budeme věnovat zvláště PC) je jako v mnoha jiných případech otázka priorit. Náruživý hráč pochopitelně nebude moc váhat s koupí drahé grafické karty či nového rychlého monitoru, pokud ví, že takový hardware nebude v jeho počítači zahálet a udělá mu skutečnou službu.

Kdo má ovšem na hraní her vyhrazeno přinejlepším několik hodin týdně a zároveň mu skutečně není jedno, za co všechno utrácí, ten si už pořízení nového hardwaru velice pečlivě rozmyslí. V případě her je ostatně také samozřejmé, že si je nebudeme kupovat, když na ně stejně nebudeme mít čas, tedy pokud nám zbyly aspoň kousky finanční gramotnosti.

Dalo by se také říci, že z generací mladistvých hráčů 80. a 90. let je také už dávno generace rodičů a k ní už přibývají další takové, čili roste i skupina lidí, která nemá moc času pro zábavu, není už v rozhodování tak impulzivní a právě takoví lidé mohou ocenit službu, jež se nám dere na svět ve formě streamování her.

Každý pak za sebe může posoudit to, zda se mu vyplatí jako doposud si kupovat vlastní hardware, starat se o jeho správu, kupovat hry, anebo využít nabídku streamovaných her, jež si pak v některých případech také nebude muset kupovat, jen si k nim zaplatí přístup, stejně jako si propůjčí část výkonu v cloudu provozovatele.

V tomto ohledu nelze stanovit jasnou hranici, kdy se vyplatí to a kdy ono, neboť streamovací služby se zatím stále ještě rodí a utvářejí, ale jedno pravidlo je jasné. Čím méně času strávíme hraním, tím více se nám streamování může vyplatit. Jenomže tak jednoduché to není.

My se dnes podíváme jednak na to, co mluví ve prospěch herních PC s neustále udržovaným výkonem, a to za předpokladu, že ten by měl stačit pro nejnovější hry. Jako protipól tu budou výhody či spíše ještě potenciální výhody herních streamovacích služeb a v obou případech tu jsou pochopitelně i nevýhody.

Dále se zaměříme na to, jaká se nám rýsuje konkrétní nabídka streamovacích služeb.