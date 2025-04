Hina uvádí sodíkové Na-Ion baterie, fungují i při -40 °C a mají hustotu 165 Wh/kg

Dnešní elektromobily stále více přechází na levnější akumulátory Li-Ion LFP. Proti Li-Ion NMC mají sice výrazně nižší hustotu, jsou ale ekologičtější, levnější, bezpečnější a mají také vyšší životnost. Konkurenci ale mají v nových sodíkových akumulátorech Na-Ion. Ty s nimi mají spoustu vlastností společných. Firma Hina Battery představuje právě takové. Její nejnovější sodíkové akumulátory dosahují energetické hustoty 165 Wh/kg, což je zhruba na úrovni běžných Li-Ion LFP, takže z tohoto pohledu jejich použití v autech nic nebrání. Také nabíjení je rozumně rychlé, na 100 % mají být nabity za 20-25 minut, výrobce ale neříká z jaké hodnoty.

Vynikající je životnost, která LFP překonává dvojnásobně. Dostává se totiž na 8000 cyklů. Pokud bychom tak měli reálný dojezd elektromobilu 400 km, měly by vystačit na ujetí skoro 3 milionů km. Hlavní výhodou proti Li-Ion má být zejména vysoká odolnost vůči mrazu, což ukázala nedávno i první powerbanka s Na-Ion . Výrobce totiž mluví o tom, že mají stabilní výkon v rozsahu už od -40 °C do +45 °C. V nabídce budou čtyři varianty, a to K150 a K210 zamířené na vozy s kratšími dojezdy, a K280 a K350, které míří do logistiky na dlouhé vzdálenosti. Připomeňme ještě, že tato firma založená v roce 2017 už od začátku roku 2024 dodává Na-Ion akumulátory do elektromobilu Yiwei 3.