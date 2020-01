HP Instant Ink: tisk jako služba, vyplatí se?

Ryan Sullivan jednoho dne zjistil, že platí firmě HP každý měsíc pět dolarů za jistou službu Instant Ink. A protože mu tato platba přišla zbytečná, zrušil ji a v příštím měsíci se dočkal namísto vytisknuté stránky jen následujícího upozornění. Dle něj nemůže být cartridge v tiskárně použita právě proto, že tiskárna aktuálně není v programu Instant Ink.

Jde tak o službu spojenou s právem na využití náplní v programu Instant Ink, čili pokud ty bude chtít někdo provozovat, bude muset firmě HP neustále platit. To samozřejmě není její chyba a rozčarování Sullivana přichází pouze a jen kvůli tomu, že on sám nevěděl, co si to vůbec pořídil a k čemu se tím zavázal. Nicméně je to zajímavé téma, které bylo i u nás dosud až na malou zmínku opomíjeno a které ukazuje, kam se ubírá vztah mezi firmami a zákazníky.

Navíc sama společnost HP už nejednou zaujala svými restrikcemi, které se pokusila opakovaně aplikovat na tiskárny zákazníků využívající neoriginální či doplňované náplně . Nicméně to jsme mohli vidět jako zásah do práva zákazníků na svobodné využití zakoupeného produktu, zatímco Instant Ink je zcela volitelný program, v jehož rámci platíme paušál a na oplátku nám HP slibuje jisté výhody.

Instant Ink nabízí několik placených a jeden neplacený "tiskový plán", které se liší prostě tím, kolik stránek měsíčně nám umožní vytisknout. Cena se pak pohybuje od 3 do 20 dolarů za 50 až 700 stránek, přičemž vytisknout jich 15 nám umožní program zdarma. Počítány jsou jen stránky, na něž dopadne inkoust.

Jaké jsou výhody Instant Ink? Jak se mohl přesvědčit i Sullivan, služba je bez závazku a platí se každý měsíc, takže ji lze zrušit prostě nezaplacením. HP pak monitoruje množství zbylého inkoustu a včas pak uživateli zašle nové náplně. Cena je stejná bez ohledu na to, zda jde o barevný či černobílý tisk a za 20 dolarů měsíčně získáme také náhradní sadu náplní, aby je bylo možné ihned vyměnit, kdyby při nárazovém tisku desítek či stovek stránek došly. Až na tiskárny HP Tango jde také veskrze o volitelnou službu, alespoň zatím. V rámci Instant Ink tak neplatíme za náplň, kterou v podstatě ani nevlastníme, ale za potisknutou stránku, přičemž papír si ovšem zákazník musí pořídit sám.

A jaké jsou nevýhody? Tiskárna bez aktivního internetového připojení nebude fungovat, což je logické. Nevyužité stránky z předchozího měsíce se sice mohou započítat do následujícího, ale to pouze v omezeném množství (dvojnásobek měsíčního limitu) a pak prostě propadnou.

Zákazník tak musí velice dobře vědět, kolik stránek bude každý měsíc potřebovat a je jasné, že jen těžko někdo opravdu zcela využije možnosti nabízeného paušálu, aniž by jej vypotřeboval jen proto, že může. A pokud bude potřebovat svůj plán najednou překročit, může, ale zaplatí dolar za dalších 10 až 20 stránek.

Čili opravdu výhodné to může být především pro společnost HP, která má svůj příjem naopak víceméně jistý a přesně ví, jaké služby a v jakém rozsahu musí plnit. Co se týče zákazníka, pak zcela nejlépe by na tom byl ten, který dopředu přesně ví, kolik stránek bude potřebovat vytisknout, a to ideálně barevných s inkoustem po celém papíru. Takový zákazník opravdu může získat.

Ceny souvisejících / podobných produktů: