HP ukazuje svůj vlastní headset Reverb G2: "bez kompromisů"

HP si chystá VR headset s názvem Reverb G2 a dle hesla "bez kompromisů" lze tušit, že specifikace by nás rozhodně neměly zklamat. Jenomže zatím toho o Reverb G2 moc nevíme, takže nemůžeme říci, zda je jeho nabídka slibná. Máme tu jen jeho tmavou fotografii a také loga Microsoftu a Steam VR, která ukazují, pro co bude určen.

HP Reverb G2 tak nejspíše i byl vyvíjen ve spolupráci s Microsoftem a Valve, takže lze očekávat, že to bude další VR headset vhodný právě i pro titul Half-Life: Alyx . Dle označení headsetu je také zřejmé, že nejde o první model své řady. HP totiž přišlo i s původním Reverb, který je součástí platformy Microsoft Mixed Reality a zapamatovatelný byl především díky tomu, že nabídl vyšší rozlišení než jiné podobné modely.

Nový Reverb G2 bude mít nejspíše stejně jako Reverb dvě přední kamery, jak ukazuje jediný jeho zveřejněný snímek, ale víc nám výrobce prozradí někdy jindy. HP ale slibuje, že Reverb G2 dorazí brzy a těšit by se na něj mohli především ti, kteří by jinak museli dlouho čekat na headset Index, ale to bude záviset právě na specifikacích. Aktuálně je totiž Index zvláště v západních zemích nedostatkové zboží, ovšem i u nás platí dodací lhůta 8 až 10 týdnů plus doba přepravy k zákazníkovi.

Ceny souvisejících / podobných produktů: