Hráčům bety Diabla IV začínají umírat grafické karty RTX 3080 Ti

Možná si ještě vzpomínáte na kauzu hry New World od Amazonu z konce roku 2021, kdy se při hraní této hry začala objevovat úmrtí grafických karet EVGA GeForce RTX 3090 , nicméně zasáhlo to i několik RTX 3080 Ti a RTX 3080. Nakonec se ukázalo, že to byla tak trochu chyba na obou stranách. EVGA špatně vyrobila karty (problémy s připájením některých součástek), vývojáři zase nechali hru ždímat grafické karty na maximum, že to až nevydržely. A nějaký podobný problém se nám možná rýsuje znovu, a to v podání hrya grafických karetod. Údajně se ale už v novém Diablu odporoučela i RTX 3080 Ti od společnosti EVGA a dokonce i jeden Radeon RX 6900 XT, toto jsou ale ojedinělé případy, které nemusí nic znamenat.

Zvýšený počet mrtvých karet jednoho výrobce, kde k tomu došlo v jedné hře, to už ale o něčem vypovídá. Obvykle se to projevuje tak, že zčerná monitor a ventilátory se rozjedou na plný výkon. Jaký bude skutečný důvod problémů, to se prozatím řeší, nicméně se doporučuje náhradní řešení, kdy v ovladačích grafických karet Nvidia snížíte max. snímkovací frekvenci (např. na frekvenci monitoru). To by mělo zajistit, aby Diablo IV neždímalo z karet maximum, které nejsou schopné podávat bez poškození. Doporučuje se také hrát hru s nepřetaktovanou kartou.