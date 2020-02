HTC uvádí tři headsety VIVE Cosmos s rozšířenou realitou

V podstatě tak jde o tři nové varianty staršího headsetu HTC VIVE Cosmos, s jejichž pomocí se výrobce bude snažit oslovit více zákazníků. V každém případě získáme celkové rozlišení 2880 x 1700 pixelů s obnovovací frekvencí 90 Hz, stereo sluchátka a design s odklopnou hlavní částí. Všechny také umožní nastavit optiku dle vzdálenosti mezi očima (IPD (interpupillary distance)) a podporu bezdrátového adaptéru HTC VIVE Wireless.

Prodej HTC VIVE Cosmos Elite se základnovými stanicemi a ovladači bude zahájen v průběhu prvního čtvrtletí roku 2020. Doporučená cena je 25.599 Kč. Ve druhém čtvrtletí bude pak dostupný i samostatný čelní modul External Tracking Faceplate s cenou 5 559 Kč, a to i jako příslušenství pro původní Cosmos. Předobjednávky HTC VIVE Elite startují 4. března 2020.

HTC VIVE Cosmos XR nabídne čelní průhledové kamery pro AR se zorným polem až 100°. Tento headset teprve bude blíže představen, a to v březnu na GDC 2020 a ve druhém čtvrtletí jej HTC nabídne vývojářům. Na trh se tak ještě nechystá.

Nakonec je tujako to levnější řešení (ovšem s neuvedenou cenou), které má také vlastní systém sledování polohy a pohybu, a to pomocí čtyř kamer. Má tak jen o něco slabší výbavu či možnosti využití, ale jinak se o něm nedozvíme nic. Tento headset se ostatně také ještě nechystá na trh a to nastane až za několik měsíců. Mezitím je stále v prodeji původní HTC Vive Cosmos s cenou 21.590 Kč.