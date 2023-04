Humble Choice 2023/04: Death Stranding DC, Aliens: Fireteam Elite, Rollerdrome

Než se pustíme do výpisu her v nabídce pro tento měsíc, tak pokud nevíte, o co se jedná, nahlédněte na náš dřívější popis Humble Choice , kde najdete podrobné informace o principu fungování. Ve zkratce jde o způsob, jak být za malé částky pravidelně každý měsíc zásobován zajímavými hrami (jde o mix AAA produkce a Indie her). A teď už k tomu, co všechno dohromady lze tady za 10 EUR tento měsíc získat: