Hvězda S2 u supermasivní černé díry opět potvrdila Einsteinovu teorii

Hvězda S2 obíhá velice těsně kolem supermasivní černé díry Sagittarius A* (SgrA*) a před dvěma lety posloužila k potvrzení Einsteinovy teorie relativity, a to tím, že se její světlo při těsném průletu kolem SgrA* posunulo do červeného spektra . Astronomové pro to použili observatoř ESO a přístroje SINFONI a GRAVITY, o něž jde přitom i v tomto případě.

Šlo ovšem o jiný jev, a to o Schwarzchildovu precesi, která vysvětlila i změny v oběžné dráze Merkuru, ovšem ty jsou při působení extrémní gravitace černé díry o to výraznější. Ta ovlivňuje časoprostor a způsobuje, že se oběžná dráha hvězdy neustále posouvá (mění se poloha apoapsidy i periapsidy), takže ta vytváří obrazec jako ze spirografu.

Je přitom zřejmé, že S2 musela být pozorována velice dlouho, neboť jeden její oběh trvající 16 let by nestačil. Pomocíá ESO/VLT a především přístroje GRAVITY ale byla sledována celkem po dobu 27 let, v jejichž průběhu byla poloha přesně změřena více než 300x. Díky tomu se prokázalo, že se oběžná dráha skutečně změnila, a to právě na základě toho, co říká Schwarzchildova precese, a sice že dráhy těles obíhajících kolem hmotnějšího objektu nejsou neměnné, ale stáčí se dopředu ve směru pohybu.

Máme tu tak další potvrzení o platnosti Einsteinovy teorie a stejně tak toho, že SgrA* musí být extrémně hmotný objekt, jenž má odhadovanou masu čtyř milionů Sluncí. A to přitom není ve své kategorii žádná "těžká váha", galaxie Messier 87 obsahuje černou díru s hmotností několik miliard Sluncí.

Ovšem i SgrA* lze považovat za monstrum s extrémně silnou gravitací. I hvězda S2, která je asi 15x větší než Slunce, je při nejtěsnějším průletu ve vzdálenosti pod 20 miliard kilometrů (cca 134 AU) urychlena až na 2,6 % rychlosti světla.

Výzkum proběhl v rámci skupiny 'GRAVITY collaboration' pod vedením Franka Eisenhauera, který společně s kolegy z různých evropských zemí s pomocí čtyř osmimetrových dalekohledů VLT (Very Large Telescope) a interferometrie vytvořil zařízení, které má rozlišení odpovídající teleskopu se 130m zrcadlem.

VLT (Very Large Telescope)

Ceny souvisejících / podobných produktů: