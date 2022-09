Hybridní zinkové baterie slibují v podstatě nekonečnou životnost

Jedním z mnoha typů akumulátorů, které jsou ve vývoji, jsou i ty na bázi zinku. Ty vypadají slibně kvůli nízké ceně, vysoké bezpečnosti a také mohou patřit k těm ekologičtějším. To pochopitelně závisí ale na tom, s jakou další elektrodou a separátorem se vlastně budou pojit. Na Tarbiat Modares University v Teheránu v Íránu se vědci pokusili vyvinout zinkové baterie, které by odstranily svůj největší neduh, nízkou životnost. Výsledkem byl mix ZnCO3 a MnCO3 na grafenovém aerogelu, což tvořilo anodu. Katoda pak byla vytvořena pomocí vrstvených nanotrubiček s LDHS (sulfidovaná směs niklu, kobaltu a železa). Jak vidíme, katoda do značné míry připomíná tradiční typ NMC a neodstraňuje tak problém s kontroverzními prvky, kam patří zejména kobalt. Ve výsledku tak ani ta ekologie nebude asi až tak vysoká, nicméně odstraňuje alespoň lithium.



Tato hybridní baterie kombinuje vlastnosti akumulátorů a superkapacitorů, takže přináší některé velmi zajímavé vlastnosti. Vědci hovořili především o vlastnostech katody, kde hovoří o velmi vysokém měrném výkonu 429 kW/kg a energetické hustotě 568 Wh/kg na úrovni katody. Pokud jde o životnost, tam se hovoří o 99,2% zachování původní kapacity po 17 tisících cyklech, což by znamenalo v podstatě nekonečnou životnost na základě cyklování (otázkou je, co by způsobilo samotné stáří). Další otázkou je, jaká by byla energetická hustota celého výsledného akumulátoru, který by se případně dostal na trh. Zde je nutné podotknout, že v tomto případě jde o publikovaný vědecký článek, tedy vývoj ve velmi rané fázi (pokud se skutečně dostane v nějaké formě někdy na trh, čekal bych to nejdříve v roce 203x).