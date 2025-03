HyperloopTT chce postavit HyperPort, kontejnery v Brazílii by svištěly 600 km/h

Projekty Hyperloop před mnoha lety vyvolaly velký zájem, ale postupně se od nich upouští. Většina firem poslala k ledu dopravu osob, která by sice mohla být na úrovni rychlosti letadel, ale byla by příliš drahá a otázkou také je, jak by se lidé stavěli k přepravě v trubicích ve vakuu. Virgin Hyperloop už před třemi lety po prvních testech oznámil, že se chce soustředit na přepravu nákladu a ne lidí, konkurenční HyperloopTT rovněž zkoumá především nákladní dopravu a ne osobní. Jeden takový projekt by mohl stát v Brazílii. Společnost zde ve spolupráci s logistickou společností EGA Group a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) pracovala na studii proveditelnosti projektu, který by nahradil část silniční nákladní dopravy hyperloopem.

Konkrétně by mělo jít o přístav Santos v Brazílii, přes který v roce 2024 prošlo 57 milionů tun nákladu, což je proti předchozímu roku nárůst o 13,5 %. To ale současně vytváří tlak na silniční infrastrukturu, která je stále více zatížena nákladní dopravou. Imigrantes Road je tak doplňována o třetí pruh, stále je ale potřeba hledat nějaká další řešení. Jednou z myšlenek je rychlodráha HyperPort.

Mělo by jít o dráhu systému Hyperloop TT z výše zmíněného přístavu Santos do města São Paulo a Campinas, což je 169 km, s tím, že by se trasa později mohla rozšířit až přes Limeiru a Araraquaru do São José do Rio Preto (trasa z Limeiry dál by měla už jen jeden tubus s vyhýbacím prostorem v Araraquaře. Celkově by tak měla délku 549 km. Obousměrný systém by měl přepravit 5600 kontejnerů denně a dopravovat je rychlostí okolo 600 km/h. To, co nyní trvá hodiny a v některých případech i dny, by se mělo scvrknout na desítky minut. Předpokládá se, že by projekt měl vyjít na 9,6 mld. USD, přičemž příjmy systému by z dlouhodobého hlediska měly činit okolo 535 mil. USD ročně s náklady ve výši 111 mil. USD. Odhaduje se, že už v roce 2031 by systém měl mezi Santosem a Campinas převézt 1,1 milionu kontejnerů s hmotností nákladu 28 milionu tun. Pro rok 2060 se předpokládá 1,7 milionu kontejnerů a 40 milion tun nákladu. Vše je ale zatím jen studií, což pochopitelně neznamená, že se bude projekt i realizovat. Myslíte si, že se postaví?