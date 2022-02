Sen o cestování Hyperloopem dostává trhliny, Virgin chce přepravovat náklad

se mluví už věčnost. Projekt nastínil Elon Musk před 9 lety, ale nikdy se mu nevěnoval a nechal další společnosti, ať na jeho základě vyvinou vlastní řešení. Těch vzniklo hned několik, mezi těmi hlavními známe především Hyperloop TT a Virgin Hyperloop. Druhý jmenovaný byl znám nejdříve jako, později se pod taktovkou Richarda Bransona stal známým jako Virgin Hyperloop One a v roce 2020 se z toho stal jen(podobně jako mají i jiné jeho společnosti z Virgin Group v názvu slovo Virgin - např. Virgin Atlantic nebo Virgin Galactic). Branson zde nicméně působil jako ředitel jen v letech 2017-2018. V listopadu 2020 provedla společnost první test s pasažéry, ale od té doby žádných větších úspěchů nedosáhla. A ani teď to nevypadá příliš optimisticky.

Dnes je Virgin Hyperloop ze 76 % vlastněn společností DP World ze Spojených arabských emirátů a velkou trhlinou o snu o rychlém cestování pomocí Hyperloopu se stalo to, že společnost propustila 111 svých zaměstnanců, kterým oznámila, že jsou již nepotřební. Firma se totiž rozhodla, že pomocí připravované technologie nebude převážet lidské cestující, ale náklad. Společnost sice nevylučuje, že by se někdy technologie rozšířila i na převážení pasažérů, toto ale bylo prozatím posláno k ledu.



Důvodů pro změnu mělo být několik. Může za to čipová krize, změny ve spojitosti s koronavirovou pandemií, ale také jednoduše to, že převážení nákladu znamená menší nároky na bezpečnost a ne tak striktní byrokratické požadavky. Nejrychlejší pozemní převoz pasažérů tak budou nabízet asi čínské maglevy. Ty by měly jezdit rychlostí přes 600 km/h