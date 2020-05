id Software reaguje, příští záplata odstraní Denuvo Anti-Cheat z Doom Eternal

Denuvo se tak objevilo v nejnovější verzi hry Doom Eternal , což sice nebylo jediné "vylepšení", ovšem diskutovalo se o něm zdaleka nejvíce. V reakci na to přišel mohutný "review bombing" na Steamu i jinde, takže hodnocení hry se prudce propadlo a je vidět, že id Software tuto reakci zákazníků neignoruje. Je třeba ale odlišit Denuvo Anti-Tamper, čili samotnou DRM ochranu a Denuvo Anti-Cheat sloužící pro ochranu před podvodníky v případě multiplayeru.

Marty Stratton z id Software se tak ozval na Redditu , kde ve svém dlouhém příspěvku k tématu Update 1 pro Doom Eternal vysvětlil, jaké je pozadí a co bude následovat. Uvedl, že někteří zákazníci si stěžovali na nestabilitu a problémy s výkonem aktualizované verze hry. Vývojáři si prý dobře uvědomují celkovou kontroverzi kolem zabudovaného Denuva.

Pro jeho integraci se vývojáři rozhodli z několika důvodů. Jednak jde o ochranu poctivých hráčů před podvodníky (Denuvo Anti-Cheat) v rámci režimu BATTLEMODE. To samé pak platí pro budoucí režim Invasion, který bude kombinovat kampaň s multiplayerem. Právě proto bylo Denuvo integrováno na úrovni kernelu, neboť dle Strattona je pak ochrana před podvodníky nejúčinnější. Ten také poukazuje na to, že implementace Denuva splňuje standardy firmy id Software ohledně bezpečnosti a soukromí a že v případě Doomu z roku 2016 byli hráči zklamáni právě opožděným anticheatovacím systémem pro multiplayer.

Aktuálně se v id Software už testuje Update 1.1 (pouze pro PC), která Denuvo Anti-Cheat odstraní, čili se jedná o anticheatovací ochranu (o DRM se nemluví). Zda ta pak v nějaké formě bude do Doom Eternal integrována, to se teprve ukáže a možné je, že se v tomto ohledu nějak odliší hraní kampaně a multiplayer či verze multiplayeru.

Marty Stratton dále odmítá fámy, že by přímo Bethesda tlačila na id Software, aby použil Denuvo Anti-Cheat a tento software také nebude odstraněn kvůli tomu, že by vývojáři měli pochybnosti o jeho kvalitě. Nemají s ním být také spojeny případné problémy s výkonem a stabilitou hry, ale přesto se id Software rozhodl jej na základě reakce veřejnosti odstranit. V rámci Update 1.1 také dorazí opravy chyb, které právě mají stát za udávanými problémy a jde o problémy spojené s využitím paměti (alokace VRAM) a také se skiny. Kdy ale nová záplata dorazí, to se zatím nedozvíme.

