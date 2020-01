IDC a Gartner: trh s PC se loni vzpamatoval, vydrží mu to?

Před rokem 2019 tu byla dlouhá šňůra sedmi let, během nichž se trh s počítači PC postupně zmenšoval a obecně jsme z toho mohli "vinit" rostoucí oblibu mobilních zařízení vedle toho, že se značně prodloužila doba životnosti počítačů, jejichž výkon a výbava prostě zákazníkům vyhovuje déle, než tomu bylo dříve. Nelze také opomenout ten fakt, že nastalo období změn mezi společnostmi AMD a Intel.

Právě Intel ještě déle než sedm let nedokázal, či spíše nechtěl v rámci desktopových a mobilních procesorů nabídnout cokoliv lepšího, než je čtyřjádro s Hyperthreadinem. Tím samozřejmě nechci říci, že nám růst na trhu s PC zařídilo AMD, ovšem jeho podíl na celkovém oživení a rozhýbání je více než zřejmý.

Můžeme ostatně mluvit také o chybách v procesorech, které přinesly nutnost využívat nouzové záplaty snižující výkon, jenž začal chybět a přinesl i větší poptávku zákazníků. I to je důvod, proč Intel aktuálně nestíhá vyrábět.

IDC a Gartner pochopitelně přináší odlišná čísla, ale shodují se na tom důležitém. Trh s PC v minulém roce po dlouhé šňůře poklesů rostl. Dle IDC dodávky PC (dle kusů) loni meziročně vzrostly o 2,7 %, a to poprvé od roku 2011, kdy to bylo 1,7 %. Gartner hlásí výrazně mírnější meziroční přírůstek plus 0,6 % na celkových 261 milionů kusů a i dle něj to je poprvé od roku 2011.

Obě firmy se také shodují na tom, že nejsilnější růst nastal v posledním loňském kvartálu, což nepřekvapí, pokud má jít o trend, který ještě neskončil.

Zmiňuje se zde také ukončení bezplatné rozšířené podpory operačního systému Windows 7, který se už začal na dodávkách podepisovat, i když tato podpora končí právě až dnes. Pochopitelně bude mít také vliv i v blízké budoucnosti, neboť lze předpokládat, že podíl Windows 7 začne postupně výrazně klesat, a to především ve prospěch Windows 10.

Výhled do budoucna ale přesto není pro trh s PC tak růžový. Přetrvávají tu potíže s dodávkami procesorů na trh, čili to je záležitost Intelu a dále pak nejistota v obchodním vztahu USA a Číny. Naději naopak dávají nová mobilní PC s podporou 5G, ohebné obrazovky a stále vysoce lukrativní trh s herním hardwarem. Gartner však předpovídá, že spíše než růst uvidíme v příštích pěti letech další pokles.

