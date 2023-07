IEEE standardizuje "Li-Fi" 802.11bb, bezdrátové připojení na bázi světla s až 9,6 Gbps

IEEE 802.11bb. Svým způsobem nejde o úplnou novinku, společnost Signify (Philips Hue) komunikaci pomocí světla představila v podobě technologie Trulifi na

Fyzická vrstva síťových připojení může fungovat na několika různých typech přenosu dat. Nejvíce známe asi klasický ethernetový drát nebo Wi-Fi. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) nicméně přichází s další možností, a to se světlem. Neoficiálně se takové rozhraní označuje Li-Fi, samotný standard ponese název. Svým způsobem nejde o úplnou novinku, společnost Signify (Philips Hue) komunikaci pomocí světla představila v podobě technologie Trulifi na chytrých žárovkách už před 4 lety (a nebyla jediná). O schválení nového standardu se zasadila především společnosti pureLiFi a institut Fraunhofer HHI.

Výhodou "Li-Fi" je to, že nesoutěží o přenosová pásma s Wi-Fi, tedy se tyto technologie vzájemně neovlivňují, a tam, kde je velké rušení kvůli zahlcené Wi-Fi, může Li-Fi fungovat bez problémů. Ono to pochopitelně úplně bez problémů nebude např. kvůli případné citlivosti na okolní světlo a zastínění (to by ale mělo být částečně řešeno dostatečně širokým úhlem svícení Li-Fi vysílačů, tedy chytrých světel, spíše bych měl obavy o stínění na straně přijímače).

Společnost pureLiFi letos představila lampu Light Antenna One, která má nabízet rychlosti přes 1 Gbps na vzdálenost 20 až 300 cm, využívá se světlo s vlnovou délkou 850±10 nm a úhlem svícení 24°. Pokud jde o samotný standard, ten počítá s režimy přenosových rychlostí od 10 Mbps až do 9,6 Gbps, což je na úrovni maxima Wi-Fi 6. Připomeňme však, že společnost pureLiFi už v roce 2015 hovořila o rychlostech 224 Gbps a demonstrovala to i pokusem.