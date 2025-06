iGPU Intelu přetaktováno na rekordní takt 4,25 GHz, překonalo tak RTX 4090

Dosavadní rekordy v přetaktování držela grafická karta GeForce RTX 4090 s frekvencí 4,02 GHz , alespoň co se oficiálních validovaných výsledků týče. Bez validace jsme tu pak měli i frekvenci 4,095 GHz . Nyní ale overclockeři Massman a SkatterBencher dokázali dosáhnout ještě vyšších frekvencí, a to 4,25 GHz. Nebylo to ale s žádnou GeForce nebo Radeonem, ale s integrovaným GPU v procesoru(Arrow Lake), jehož GPU ve výchozím stavu běží na 2 GHz (resp. 2,1 GHz v jeho případě).