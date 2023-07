GeForce RTX 4090 přetaktována nad symbolických 4090 MHz

GeForce RTX 4090 na co nejvyšší frekvenci a překonání hranice 4 GHz. O rekordy se navzájem přetahovali a byl to CENS ho totiž opět překonal. Overclockeři CENS a Allen 'Splave' Golibersuch byli hlavními aktéry při pokusech o přetaktovánína co nejvyšší frekvenci a. O rekordy se navzájem přetahovali a byl to nakonec Splave , kdo si může říci, že je prvním overclockerem, kterému se u GPU povedlo dosáhnout této hranice. To už mu nikdo nevezme, nicméně rekord v nejvyšším taktu mu zůstal jen pár dní. Overclockerho totiž opět překonal.

Využil grafickou kartu GeForce RTX 4090 a dosáhl více než symbolických 4090 MHz, které odpovídají číselnému označení karty. Podle screenshotu, který uveřejnil na Twitteru, se mu povedlo dosáhnout dokonce ještě pár MHz navíc a skončil na hodnotě 4095 MHz. Výsledek nicméně zatím není validován, karta není v seznamu rekordů např. v benchmarku GPUPI (tam stále vede Splave), takže je zde otázkou, na jaké frekvenci by GPU zvládlo běžet, aby dokončilo celý benchmark bez pádu. Na snímku vidíme i měření spotřeby, kde svítí hodnota 867 W. Nevíme ale, zda je to spotřeba právě při dosažení rekordní frekvence, což spíše nebude. Splave při svém pokusu se 4020 MHz dosáhl až 1127 W, takže podobná hodnota přes 1 kW by se dala čekat i zde. Dalším otazníkem je, kde se až tyto rekordy zastaví, tedy jaká bude max. frekvence, na kterou se karty Ada Lovelace povede dostat. Myslíte si, že padne 4,5 GHz?