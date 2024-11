iGPU v Arrow Lake přetaktováno na 3,0 GHz, výkon se blíží k GeForce GTX 1650

Intel Core Ultra 5 245K. Intel nyní do procesorů integruje několik různých GPU. Mobilní procesory Lunar Lake mají nejnovější generaci Arc Battlemage a až 8 Xe jader, desktopové Arrow Lake se ale musí spokojit se starší architekturou Arc Alchemist, i když ta prošla několika úpravami spojenými s vyšším výkonem v úlohách umělé inteligence. Také mají nanejvýš 4 Xe jádra, což výkon sice limituje, přesto dosahuje zhruba výkonu na úrovni desktopové GeForce GTX 1050 Ti , což není špatné. Tento integrovaný grafický čip ale umožňuje velmi slušné taktování. Na internetu se objevil pokus, kde si overclocker s přezdívkou arabus vzal na paškál základní procesor

Ten je 14jádrovým čipem s 6 P-Core a 8 E-Core, přičemž při pokusu byla E-Core vypnuta. Procesor tak běžel s 6 jádry a 6 vlákny. Jeho P-Core byla přetaktována z 5,2 na 5,4 GHz, což sice není nějak výrazný nárůst, nicméně u GPU to byla podstatně jiná písnička. Jeho základní takt je 1,9 GHz, přičemž arabus ho dokázal dostat až na 3,0 GHz (záznam nicméně ukazuje navýšení taktu jen o 900 MHz a nikoli 1100 MHz).

Graphics Score v benchmarku 3DMark Time Spy činilo 3350 bodů, přičemž bez přetaktování se obvykle pohybuje někde kolem 2300 bodů (záleží na procesoru). To je zhruba o 45 % vyšší výkon a dotahuje se poměrně blízko k GeForce GTX 1650. Ta má na stránkách 3DMarku uváděný průměr 3724 bodů, takže chybí nějakých 11 %. Pochopitelně je třeba vzít v potaz i to, že jde jen o výsledek z jednoho benchmarku. Průměrný rozdíl ve hrách může být o něco odlišný, a to oběma směry.