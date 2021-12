Indie přivítala Intel, půjde o další továrny?

Nyní se ukázalo, že právě i na finanční pobídky přilákala Intel i Indie, jejíž Ministr elektroniky a informačních technologií Ashwini Vaishnaw ve svém krátkém tweetu přivítal Intel v Indii a Randhir Thakur (SVP a prezident Intel Foundry Services) v reakci na to prozradil, že tu jde o pobídky v rámci velkého plánu, který se týká kvalifikované pracovní síly, designu čipů, výroby, testování, pouzdření a logistiky. Ale na to se ještě podíváme.

Server Tom's Hardware pak doplňuje, že tu mělo jít o pobídky v celkové výši 10 miliard dolarů, které si indická vláda připravila, ale ne nutně jen pro Intel, jako spíše celkově pro přilákání výrobců čipů a displejů. A také je třeba říci, že Intel samozřejmě v Indii už dávno působí a zaměstnává v této zemi tisíce lidí, což se týká především výzkumu a vývoje (Bengalúru). Významnější R&D má Intel už jen doma v USA.

Ashwini Vaishnaw ve svém starším projevu také prozradil, že Indie je připravena podílet se z 30 procent na výstavbě nových továren, ovšem od Intelu se zatím nedozvídáme nic konkrétního a ani nebylo potvrzeno , že se ten k něčemu rozhodl. Firma v reakci sdělila pouze to, že Indie je pro ni důležitá a že už v ní působí a investuje přes dvě dekády, ale v současné době nemůže oznámit žádné nové plány.

Otázka je, proč tedy Ashwini Vaishnaw na Twitteru přivítal Intel v Indii, přičemž reakce od Randhira Thakura by napovídala, že půjde o stavbu továrny na výrobu čipů nebo alespoň zařízení pro jejich testování a pouzdření. Zatímco účet indického ministra je však ověřený, v případě Randira Thakura to říci nemůžeme, protože byl vytvořen teprve nyní v prosinci a obsahuje právě výše uvedenou reakci. Ale to samozřejmě hned neznamená, že jde o podvodný účet, zvláště když jiný Dr. Randir Thakur z Intelu na Twitteru není.

Stejně si ale musíme počkat na to, co se z toho vyklube. Již víme, že v případě investic v USA a Evropě si Intel chce počkat do příštího roku, než ohlásí podrobnosti a pak ani není divu, že i v případě Indie se firma rozhodla zatím nic bližšího nesdělit.

