Inlyte chce začít výrobu železo-sodíkových baterií, mají mít životnost 7000 cyklů a 20 let

Nové typy baterií se vyvíjí nejen pro elektromobily, ale také pro stacionární využití, kde plní úlohu vyrovnávání špiček nebo výpadků dodávek. Tam mají lithiové akumulátory Li-Ion poněkud nevýhodu v environmentálním dopadu, ceně, ale také u mnoha typů v životnosti a dlouhodobosti zálohy. Většinou se staví tak, že pod plným výkonem vydrží 4 hodiny, nicméně to neznamená, že vydrží jen tolik. Pokud je potřeba nižšího výkonu (výpadek, který mají vykrýt, nevyžaduje maximální výkon), mohou vydržet násobky. Přesto je zde tendence přicházet s technologiemi, které pod oním maximálním výkonem vydrží mnohem déle, a tedy pod nižším zatížením nabídnou ještě delší výdrž. Jedno z takových řešení chce přinést společnost Inlyte Energy a Horien Salt Battery Solutions (dříve FZSoNick).

Ta vytvořila železo-sodíkový akumulátor, který by měl mít výhodu v chemickém složení, které neobsahuje prvky s příliš negativním dopadem na životní prostředí. Jsou také snadno dostupné, což znamená, že by výsledné akumulátory měly mít při velkosériové výrobě velmi nízkou cenu (mluví se o 35 USD na kWh). Např. LFP akumulátory měly v loňském průzkumu cenu 75 USD na kWh , to je ale cena pro elektromobily, nikoli pro stacionární úložiště.

První testy ukázaly, že se jim během 700 cyklů nesnížila kapacita a životnost je projektována na 7000 cyklů a zhruba 20 let (to by tedy každý den mohly projít jedním cyklem). Efektivita je pak 90 %, což rovněž patří k velmi vysokým hodnotám. Zatímco lithiové akumulátory míří obvykle na ono 4hodinové použití, Inlyte chce tyto akumulátory nasadit na trochu "dlouhodobější" systémy pro 4-10 hodin zálohy, nicméně smysl vidí i v ještě delších obdobích přes 24 hodin. Nyní se pracuje na první továrně Inlyte Factory 1, která by měla být pilotní továrnou ve Velké Británii. Spuštěna by měla být v roce 2027, zda ale projekt dojde zdárného konce, to se teprve uvidí.