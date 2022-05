Integrovaná RDNA2 v testu: co zvládnou dnešní APU ve hrách?

Nové integrované Radeony RDNA2 se zatím bohužel moc nepředvedly, neboť je výrobci zatím nechtějí montovat do levných notebooků bez samostatné grafiky. Vedle toho také čekáme a ještě nějakou dobu čekat budeme na desktopové verze moderních APU, pokud vůbec přijdou, což je na jednu stranu velká škoda, ale na druhou stranu je to pochopitelný dopad toho, že APU Ryzen 6000 vyžadují paměti DDR5/LPDDR5. Takový desktop či notebook by se tak prodražil, a zatím tak nemá velký smysl stavět celkově levný počítač, který ovšem bude spoléhat na drahé paměti jen kvůli tomu, aby popohnaly výkon iGPU.





Test integrovaného Radeonu 680M je tak spíše příslibem do budoucna, kdy si snad už budeme moci slušně zahrát na PC s iGPU, což je v době, kdy se mluví spíše o dalším růstu spotřeby grafických karet, velice vítaná zpráva. Paměti DDR5 ostatně nebudou drahé napořád a s rozšířením budoucích platforem s procesory Zen 4 a Raptor Lake by jejich ceny měly klesat, čili je možné, že AMD na konec tohoto roku připraví i desktopová APU s RDNA 2, jak se proslýchá.

NotebookCheck.net nám nyní ukazuje, jak na tom je Radeon 680M, čili pochopitelně iGPU v mobilním Ryzenu 6000, oproti němuž bude mít desktopová verze výrazně vyšší výkon už jen díky vyšší spotřebě. Jde tu konkrétně o Zephyrus G14 GA402R s APU Ryzen 6900HS a 32 GB DDR5-4800.

Můžeme se tak podívat na to jak Radeon 680M zvládá (vše ve Full HD při středních detailech) na 38 FPS hru Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 1.5 při rovněž středních detailech na ještě slušných 33 FPS, Elden Ring pak rozhýbe na 41,5 FPS, Forzu Horizon 5 už při 60 FPS a obstarožní The Witcher 3 dává 41 FPS, ovšem na vysoké detaily (ve středních se netestovalo).