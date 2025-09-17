Intel 14A kvůli High-NA EUV nebude levný, přinese ale o 15-20 % více výkonu na watt
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Připravovaný výrobní proces Intel 14A by měl využít technologii High-NA EUV. Stroje ASML toto podporující jsou ale hodně drahé, což také znamená, že ani samotný proces nebude levný.
Intel poodhalil další detaily o připravovaném procesu Intel 14A. Podle Davida Zinsnera z Intelu bude 14A dražší než 18A. za což může zejména to, že 14A už bude využívat technologii High-NA EUV (podobně jako Samsung u 1,4nm procesu). Zatímco nynější stroje od ASML pro Low-NA stojí okolo 235 mil. USD za kus (Twinscan NXE:3800E), nová varianta EXE:5200B už vyjde na zhruba 380 mil. USD za kus. To pochopitelně přidá na ceně továren, přičemž náklady na jejich postavení jsou dnes už v nízkých desítkách miliard USD.
Dnešní EUV systémy mohou v jednom průchodu dosáhnout 13,5 nm, nicméně s dvojitým průchodem se dá dostat na 8 nm. V případě High-NA EUV se dá na 8 nm dostat jediným průchodem. Zde dodejme, že vyšší počet průchodů snižuje výtěžnost procesu.
Intel 14A by měl proti procesu 18A nabídnou o 15-20 % více výkonu při stejné spotřebě, případně při stejném výkonu snížit spotřebu o 25-35 %. Jestli Intel při výrobě svých procesorů a grafických čipů využije toho, že zvýší výkon a nepůjde se spotřebou nahoru, nebo ho raději zvýší méně, aby mohl dosáhnout nižších spotřeb, to se teprve uvidí. Je zde ale pochopitelně i možnost, že výkon zvýší výrazněji nahoru, že vyroste i spotřeba, i když díky lepší efektivitě by měla růst pomaleji než výkon.
14A má přinést technologie RibbonFET 2, druhou generaci GAA technologie, nebude chybět napájení PowerDirect a novinkou budou Turbo Cells, což je technologie pro zvýšení frekvencí, aniž by kvůli tomu čipy musely být plošně větší nebo mít vyšší spotřebu. Toto se konkrétně má týkat procesu 14A-E.
