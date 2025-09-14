Samsung instaloval první High-NA EUV stroj pro budoucí 1,4nm výrobu
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Samsung sice opozdí svůj 1,4nm proces, protože se chce soustředit na 2nm výrobu, nicméně neodložil ho úplně k ledu. Dokonce už instaloval první stroj s podporou High-NA EUV do budoucí 1,4nm továrny.
Společnost Samsung hodně sází na svůj 2nm výrobní proces, který by měl být podstatně povedenějším než nynější 3nm procesy, které měly problémy s výtěžností. Chtěl by je nabízet externím společnostem, což se mu snad podaří. Každá konkurence se tu hodí. I proto měl být 1,4nm proces poněkud upozaděn, aby se společnost mohla plně soustředit na 2nm výrobu. Původně se totiž mluvilo o jeho testování od druhé poloviny roku 2026 s velkosériovou výrobou od roku 2027, přičemž nyní to vypadá na spuštění testování od roku 2027, i když Samsung stále doufá, že se mu v tom roce podaří navzdory odsunutí spustit i velkosériovou produkci. Jižní Korea chce Samsungu navíc ještě trochu pomoci, a tak plánuje zrušení některých dovozních cel. To by se mělo např. týkat strojů pro výrobu pokročilých polovodičů. Spadat by sem měly stroje od ASML, které jsou pro tyto pokročilé výrobní procesy stěžejní.
Proslýchá se, že tato cla by měla spadnout na nulu. Samsung už dokonce letos instaloval první stroj pro High-NA EUV proces od ASML ve své továrně v Hwaseongu pro zamýšlenou 1,4nm výrobu a několik dalších si objednal. Tato výrobní vybavení rozhodně nejsou levná. Model EXE:5000, který Samsung zakoupil, by měl vyjít na částku okolo 400 mil. USD bez cel (a s nimi to teď bylo ještě více).
Zdroj: wccftech.com