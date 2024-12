Intel 18A má prý velmi nízkou 10% výtěžnost, 2nm TSMC je na tom lépe i s hustotou

O výrobním procesu Intel 18A se toho napsalo už hodně. Sám Intel tvrdí, že je s ním vše v pořádku, nenabírá zpoždění a má slušnou výtěžnost. Proti tomu stojí ale jiné informace, které tvrdí opak. Byla zde situace se společností Broadcom, která nebyla s výsledky tohoto procesu spokojena a nakonec se rozhodla ho nevyužít. Spekulovalo se o tom, že za tím mohla být právě velmi nízká výtěžnost procesu, nicméně se proslýchá, že důvodem byly nakonec knihovny samotného Broadcomu, o kterých se prohlašovalo, že by měly umožnit snadné přechody na výrobu čipů do různých továren, přičemž se mělo ukázat, že na tom až tak dobře nebyly. Důvodem mělo být nakonec to, že knihovny až tak univerzální nebyly (nebo 18A byl natolik exotický) a nepovedlo se jim dosáhnout toho, aby bylo možné čipy vyrábět procesem Intel 18A.



Korejský magazín Chosun se nicméně nechal slyšet, že zvěsti o extrémně nízké výtěžnosti procesu Intel 18A jsou pravdivé a prezentoval hodnotu "pod 10 %". S takovou výtěžností by to znamenalo, že 9 z 10 vyrobených čipů by bylo vadných, což je v podstatě v praxi nepoužitelný proces. Proslýchá se také to, že nízká výtěžnost se stala primárním důvodem, proč před pár dny odešel Pat Gelsinger z vedení Intelu . Co vše z toho je ve skutečnosti pravdou, to pochopitelně nevíme.

Problémem procesu Intel 18A má být také menší hustota paměťových buněk SRAM, které se s jeho pomocí vyrábí. V případě Intelu mají hustotu 31,8 Mb/mm2, což odpovídá spíše procesu TSMC N3E než novému TSMC N2. Ten se v tomto parametru měl dostat na 38 Mb/mm2. Podle nomenklatury Intelu by ale 18A měl odpovídá 1,8nm procesu, tedy mít hustotu kapánek větší. Rovněž se proslýchá, že TSMC nemá s 2nm procesem velké problémy a už nyní je schopno dosahovat více než 60% výtěžnosti, což je velmi pěkný výsledek.