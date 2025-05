Intel 18A má údajně velkého zákazníka, Microsoft měl podepsat velkou zakázku

O připravovaném výrobním procesu Intel 18A se už napsalo mnohé. Intel sám by ho chtěl využít pro mobilní procesory Panther Lake a serverové Clearwater Forest, nicméně má ho nabízet i ostatním společnostem. Dlouho se mluvilo o Microsoftu, přičemž nyní měla být podle zákulisních zpráv podepsána smlouva mezi Intelem a Microsoftem ohledně výroby čipů. A mělo by jít o velké množství čipů. Microsoft by ale zdaleka nemusel být jediným velkým zákazníkem. V pokročilých fázích jednání jsou podle všeho i jednání se společností Google, což by znamenalo hned dva obří cloudové giganty. Intel 18A je už v testovacím režimu, do konce roku by měla být spuštěna velkosériová výroba pro potřeby Intelu, v příštím roce pak pro externí partnery. Mezi další možné partnery by měla patřit i společnost Nvidia.

Intel už nyní připravuje další varianty procesu 18A . V příštím roce to má být 18A-P s vyšším výkonem, o další dva roky později pak 18A-PT, který by měl umožnit vrstvení čipů (to může vést k procesorům s 3D pamětí podobně jako u některých procesorů AMD). Současně už Intel partnerům poskytl brzkou verzi PDK pro připravovaný proces 14A. Intel hodně sází na výrobu čipů, chce do ní investovat 32 mld. USD. Ty poputují např. do dvou nových továren v Arizoně. To ale zdaleka není jediné místo, kde chce Intel investovat. V Novém Mexiku dojde k rozšíření linek pro pouzdření čipů, počítá se také s novou továrnou v Oregonu a dvěma v Ohiu. Dojde také k modernizacím továren v Irsku, Izraeli a Malajsii.