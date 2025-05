Intel poodhalil další verze procesu 18A, nástupce 14A i možnost obdoby 3D V-Cache

Společnosti Intel se dlouhou dobu nedařilo ve výrobních procesech. Vzpomeňme na dlouholeté zaseknutí na 14nm procesu, nyní její divize Foundry stále vykazuje obrovské ztráty , nicméně se rovněž zdá, že by nový proces 18A mohl přinést dlouho očekávané změny. Pomocí tohoto procesu by se měly letos ke konci roku začít velkosériově vyrábět mobilní procesory Panther Lake (i když patrně jen ve 45W variantě ) a serverové Clearwater Forest. Na akci Intel Foundry Direct Connect 2025 společnost prezentovala současný stav technologií a vypadá to docela slibně. Tak jen doufejme, že u toho také zůstane, a plány na základě prezentovaných výsledky se dočkají také svého zhmotnění ve stanovených termínech.

Pokud jde o proces 18A, který bude mít jako první technologii PowerVia, tak ten je připraven na velkosériovou výrobu a Intel už vyřešil také problémy ohledně duševního vlastnictví, které bránilo nasazení pro výrobu pro třetí strany. Na příští rok je plánována varianta 18A-P, která by měla zvýšit výkon a být dostupná většímu množství partnerů. Intel už pomocí inovované verze procesu vyrobil první čipy. Poněvadž je kompatibilní s 18A, partneři už aktualizují své návrhy určené původně pro 18A i pro novou variantu 18A-P.

Velmi zajímavé je i to, že se plánuje proces 18A-PT, který má využít 3D vrstvení čipů. Využití tu tedy najde technologie Foveros Direct 3D s roztečí hybridních spojů méně než 5 µm (pro zajímavost, TSMC má nyní u SoIC-X 9 µm). Toto by mělo umožnit výrobu čipů s vrstvenou pamětí, tedy teoreticky procesory, které by byly obdobou Ryzenů s 3D V-Cache. Co z toho nakonec bude, to se teprve uvidí. Smutnou zprávou je to, že tato technologie je v plánu až na rok 2028. AMD tedy má další 3 roky k dobru v oblasti herních procesorů, které těží z velké vrstvené L3 cache.

Intel současně poodhalil, že připravuje výrobní proces 14A. Podle něj už první zákazníci obdrželi brzké verze Intel 14A Process Design Kit (PDK), přičemž už několik z nich mělo vyjádřit zájem o testovací výrobu pomocí tohoto procesu. 14A má mít technologii PowerDirect, která vychází z PowerVia použité u 18A. 14A by se měl objevit v první polovině roku 2027 (tedy za 2 roky), koncem roku 2017 by to měl být proces 14AE.